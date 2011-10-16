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Yaşam

Gümüşhane sinemaya kavuşuyor GÜMÜŞHANE (A.A)

16 Ekim 2011 13:58

-Gümüşhane sinemaya kavuşuyor GÜMÜŞHANE (A.A) - 16.10.2011 - Sinema salonu olmayan iller arasında bulunan Gümüşhane'de, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde açılan sinema salonu, vatandaşlara da hizmet sunacak. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) Sosyal Destek Programları (SODES) kapsamında sağlanan hibeyle, ses ve görüntü sistemleri açısından son teknolojiye sahip bir sinema salonu açtıklarını söyledi. Gümüşhane'de sinemasız günlerin sona ereceğini ifade eden Vatandaş, ''Fakültemiz bünyesinde açılan sinema salonu, klasik anlamda 35 milimetre üzerinden gösterim yapan bir salon değil, dijital ortamda her türlü yayımı yapabilen en son teknoloji ile donatılmış bir salondur. Sinema salonumuz ile şehrimizdeki insanlarımıza yönelik değişik programlar, filmler ve gösterimlerle hizmet vereceğiz'' dedi.

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