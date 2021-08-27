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Gümüşhane'de bir çift, evlerinin banyosunda ölü bulundu

27 Ağustos 2021 22:00

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Dağdibi köyünde ikamet eden Kemal (71) ve eşi Emine Ersoy'dan (72) haber alamayan yakınları, şüphe üzerine çiftin yaşadığı köydeki evlerine geldi.

Eve giren yakınları, çifti evin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaşamlarını yitirdiklerini tespit etmesinin ardından karı kocanın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşlı çiftin banyoda kullandıkları tüplü şofben nedeniyle zehirlendikleri değerlendiriliyor. (İHA)

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