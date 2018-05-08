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Gümüşhacıköy'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç orta refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

08 Mayıs 2018 23:02

Mustafa ULUSOY/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç orta refüje çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Samsun-İstanbul D-100 karayolu Direkli mevkiinde meydana geldi. Bursa\'ya giden Sait Taş yönetimindeki 16 KDF 95 plakalı hafif ticari araç, yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirerek orta refüjdeki korumalıklara çaptıktan sonra su kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma Taş (22) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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