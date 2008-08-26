Gümüş’e Arap makası

Mısırlı yapım şirketi Sama’nın, gösterildiği Arap ülkelerinde son derece popüler olan “Gümüş” dizisinin Arap ülkelerindeki seyircilerin “dini hassasiyetlerini” göz önüne alarak “çiftlerin fazla samimi göründüğü” sahneleri makasladığı belirtildi.

Arap seyirciler ise dizideki gelenek ve görenekleri kendilerininkine yakın bulduklarından dolayı diziyi çok sevdiklerini söylüyor.

AFP, Gümüş dizisinin “İslamiyet karşıtı” olduğunu iddia eden Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdülaziz el Şeyh’in sözlerine ithafta bulunarak, “Tahrip edici Türk dizisi Arap dünyasında fırtınalar estiriyor” başlığıyla abonelerine duyurduğu haberde, Gümüş dizisinin müftünün fetvasına rağmen popülaritesini koruduğunu yazdı.

AFP, dizinin “Nur”, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı karakterin de “Muhammed” adıyla gösterildiği Arap ülkelerinde, Tatlıtuğ’un gülümsemesiyle milyonlarca Arap kadınının kalbinin çarpmasına neden olduğunu” yazdı. Milyonlarca Arap’ın diziyi seyrettiğine dikkat çeken AFP, Mısırlı bir izleyicinin “Nur’u çok seviyoruz, çünkü Amerikan dizileri kadar büyüleyici. Ama aynı zamanda dizideki aile Müslüman ve bizle aynı gelenek ve göreneklere sahipler, dolayısıyla da kendimizi onlara daha yakın buluyoruz” sözlerine yer verdi.

Lübnanlı bir kadın da “Onlar da biraz bizim gibiler. Geleneklerine ve ailelerine olan bağlılıları gerçekten seviyorum” dedi.

