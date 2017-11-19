T24 LogoT24 Logo
Spor

Gümüşdağ'dan prim dopingi

İstanbul,(DHA) -  Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ı farklı mağlup eden oyuncularına 100'er bin TL prim dağıtacak

19 Kasım 2017 18:59

İstanbul,(DHA) - 

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray\'ı farklı mağlup eden oyuncularına 100\'er bin TL prim dağıtacak.
Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Galatasaray\'ı farklı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını sıfırlayan Medipol Başakşehir\'de büyük coşku yaşanıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Emre ve Mahmut gibi önemli isimlerin yokluğunda farklı galibiyete uzanan ekibini primle ödüllendiriyor. Lig maratonunda alınan her galibiyet sonrası soyunma odasına indiği bilinen Gümüşdağ, deplasman galibiyetlerinde 30 bin TL iç saha galibiyetlerinde ise oyuncularına 20 bin TL prim veriyor. Ligin 11\'inci haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan galibiyet sonrası oyuncularına \'Bu hafta prim yok ancak Galatasaray maçı sonrası size büyük bir sürprizim olacak\' diyen Gümüşdağ\'ın sürprizi ortaya çıktı. 
GALATASARAY GALİBİYETİ NEDENİYLE PRİM KATLANDI
Galatasaray galibiyeti sonrası oyuncularını kutlamak için soyunma odasına inen Gümüşdağ, sürpriz açıklamayı bekleyen oyuncuların \'Artır, artır\' taleplerine de kulak vererek 100\'er bin TL prim dağıtacağını belirtti.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ GalatasarayTLSüper LigGalatasarayMedipol BaşakşehirBaşakşehir Başkanı Göksel GümüşdağEmreMahmutLigGümüşdağLiginYeni MalatyasporGALİBİYETİ NEDENİYLE PRİM KATLANDI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24