'Gümüş Okları' tutana aşk olsun



2014 Formula 1 sezonunun Şanghay'daki Çin büyük ödül yarışını rahat kazanarak aralıksız üçüncü yarışında birincilik kürsüsüne çıkan Mercedes pilotu Lewis Hamilton genel klasman birincisi ve takım arkadaşı Nico Rosberg ile arasındaki puan farkını dörde indirdi. Hamiltoh birinci sıradan start aldığı yarışta bütün rakiplerine açık fark yaparak 56 turun sonunda finiş hattını geçerken, Rosberg start sırasındaki karambol nedeniyle bir ara geriye düşmesine rağmen Mercedes'in üstün performansı sayesinde ikinci olmayı başardı ama Hamilton'a açık farkla geçildiği için bu kez iki hafta önceki gibi ‘yıldız savaşları' olmadı. Sezonun hayal kırıklığı yaratan ve yedi yıldır şampiyonluk hasreti çeken Ferrari'nin çifte dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilotu Fernando Alonso'nün Şanghay yarışını üçüncülükle tamamlaması sürpriz oldu.

Son dört yılın Alman Formula 1 şampiyonu Sebastian Vettel sıralama turlarından sonra yarışta da Avustralyalı takım arkadaşı Ricciardo'ya geçilerek küçük bir hezimete daha uğradı. Red Bull ekibinin direktifi üzerine daha hızlı yarışan Ricciardo'nun kendisini geçmesine razı olan Red Bull pilotu Vettel Şanghay büyük ödül yarışında beşinci olabildi.

Mercedes'in üstünlüğü rakiplerini kara kara düşündürüyor. ‘Gümüş Oklar' bu sezon dört yarışı da kazandılar, son üç yarışta da hep Hamilton birinci Rosberg ise ikinci oldu.

Lewis hamilton bu zaferle birinciliklerinin sayısı 25'e çıkararak, ekip şefi Niki Lauda ve Jim Clark gibi Formula 1 devlerinin şahsi rekorlarını egale etti ve bütün zamanların en iyileri sıralamasında sekizinciliğe yükseldi. Yarış kazanma rekorunun rakipsiz sahibi ise 91 Formula 1 zaferiyle Michael Schumacher.

Genel klasmanda Rosberg 79 puanla birinciliğini korurken, ilk yarışı aracındaki arıza yüzünden tamamlayamamış olan Lewis Hamilton puanını 75'e çıkardı. Onu 38 puan gerisinden Fernando Alonso izliyor. Sebastian Vettel ise 33 puanla genel klasman beşinciliğinde kaldı.

Genel klasman puan sıralaması:

1. Nico Rosberg 79

2. Lewis Hamilton 75

3. Fernando Alonso 41

4. Nico Hülkenberg 36

5. Sebastian Vettel 33

6. Daniel Ricciardo 24

7. Valtteri Bottas 24

8. Jenson Button 23

9. Kevin Magnussen 20

10. Sergio Perez 18

11. Felipe Massa 12

12. Kimi Räikkönen 11

© Deutsche welle Türkçe

DW, SID / AG, BÖ