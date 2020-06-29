"Gümüş Oklar", ırkçılıkla mücadele için rengini değiştiriyor; Mercedes F1, 2020 boyunca siyah bir arabayla yarışacak

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Son yıllarda Formula 1'i domine eden ve "Gümüş Oklar" (Silver Arrows) lakabıyla tanınan Mercedes F1 takımının bu sezon kullanacağı arabalar "ırkçılık ve ayrımcılığa karşı hamle olarak" siyah olacak.

Mercedes F1 takımı, 2010'da kurulmasından bu yana her sene gümüş renkteki arabalarlar pistteki yerini almıştı.

Bu sene 7. defa dünya şampiyonu olarak Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeye çalışacak olan Mercedes pilotu Hamilton, dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden "Siyah Canlar Kıymetlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek veren ilk F1 yıldızı olmuştu.

Mercedes'in Takım Müdürü Toto Wolff, kararla ilgili olarak, "Irkçılık ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda hiçbir yeri yok: bu Mercedes'teki temel inancımızdır. Ancak doğru inançlara sahip olmak, sessiz kalıyorsanız yeterli değildir" dedi.

Wolff, bu sebeple platformlarını seslerini duyurmak için kullanmak istediklerini ve "daha fazla çeşitliliğe olan bağlılıklarını göstermek için" 2020 sezonu boyunca siyah renkte bir arabayla yarışacaklarını söyledi.

Takımın pilotları Hamilton ve Valtteri Bottas'ın da sezon boyunca beyaz değil, siyah tulumlar giyecekleri bildirildi.