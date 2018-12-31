Gümüş Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Metal fiyatları, hisse senedi piyasalarından görülen artış sonrasındaki risk iştahına rağmen yükselişe devam ediyor. Önde gelen değerli metallerden gümüş, Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyinde.

Varlık sınıfları, ABD’nin yanı sıra Euro Bölgesi’nde de fazi artırımlarının azalacağı beklentileri ve yükselen borçlanma maliyetlerinin vadeli yatırımlara göre daha yüksek getiri sağlaması nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

Altın, yüzde 23 artış ve 1,1285.9 dolar değer ile 19 Haziran’dan bu yana ve gümüş de yüzde 0.64 artış ve 15.535 dolar değer ile 9 Ağustos’tan bu yana en yüksek düzeylerinde.