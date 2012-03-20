Gümrükte yönetici maaşı ödeniyor ama memurlar aylardır maaşsız!

T24 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda daire başkanı ve üzerindeki tüm yöneticilerinin maaşları ödenirken, gümrükte çalışan 6 bin 500 memura maaşı 2 aydır ödenmedi.

Aysel Alp'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:

"Devlet memuruyum ve iki aydır maaşımın yarısını alıyorum" diyordu telefonun ucundaki ses. Devlet memuru ve yarım maaş. Pek inandırıcı değildi ama devam ettim dinlemeye.

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda daire başkanı ve üzerindeki tüm yöneticilerin maaşları tam olarak ödenmesine karşın, bunun altında kalan memurların hepsine iki aydır yarım maaş ödeniyor. Düşünebiliyor musunuz komutanın karnı tok, askerin ise aç" diye devam etti anlatmaya...

Kimimiz kiramızı ödeyemedik, kimimiz kredi kartımızı, kimimiz çocuğuna verecek harçlık bulamadı, kimimiz eş dosttan kimimiz kredi kartımızdan borçlanmak zorunda kaldık...

1994 krizi, 1998 krizi, 2001 krizi ve 2008 krizlerini görmüş bir gazeteci olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kriz dönemlerinde bile memur ve emeklisinin maaşını ödediğine bizzat tanık oldum. Hazine, en zorlu günlerinde bile gerekirse borçlanıp maaşlarını ödemişti. Şaşırdım...

Küçük bir araştırma sonucu anladık ki Kasım ayında çıkan 'eşit işe eşit ücret kararnamesi' olarak bilinen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin neden olduğu 'bir bürokratik' engeldi 6 bin 500 memurun maaş sorununu yaratan. Aslında sorun maaşın ödenmemisi değildi. Ortalama 1000 lira olan maaşlar ödeniyordu. Ödenmeyen yine ortalama 1000 lira civarında olan 'fazla mesailerdi'.

Bir bakanlık yöneticisi, "Biz gümrük memurları, diğer memurlardan farklı olarak 'mükellef mesaisi' alırız. Yani mesaimizi Maliye'den değil, haftasonu çalışmamızı isteyen ithalatçı ve ihracatçıların yatırdığı 'mükellef mesaisinden' alırız.

Bu mesailer aylık olarak toplanır ve merkeze gider. Merkezden de hem merkez birimlere hem de taşraya 'mesai' olarak dağıtılır. Yani Hazine'den para almayız bunun için" sözleriyle özetliyordu durumlarını.

Ancak eşit işe eşit ücret kararnamesi çıkınca Maliye Bakanlığı, önce mükellef mesailerinin herkese dağıtımına karşı çıkmış. Ardından yapılan görüşmeler sonucu Maliye bu görüşünü değiştirmek zorunda kalmış ama tüm bu yazışmalar epeyce zaman almış. Dolayısıyla bugün ayın 20'si olmasına karşın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin ortalama maaşları tutarındaki mesailer ödenememiş...

Müjde...

Ama biz hürriyet.com.tr olarak durumu Bakanlık yetkililerine sorduk. Müjdeyi de onlar adına aldık... Maliye'den uygun görüş yazısı gelmiş. Dolayısıyla en geç bir iki gün içinde 6 bin 500 civarındaki memura fazla mesaileri ödenecek.

Çok çalışan az maaş alır

Haberimizin ardından bize ulaşan bir memur "Bu teşkilatta fazla çalışan az maaş alır; az çalışan fazla" diye başladı söze. Ardından şöyle sürdürdü sözlerini: "Yani Gürbulak, Esendere, Habur, Kapıkule gibi birçok gümrükte 12/12, 24/24, 12/24, 24/48 sistemi uygulanmaktadır. Yani günün 24 saati gümrükler açıktır. Vardiyalı olarak çalışırız. Ayda en az 240 saat (haftada 60 saat ) kimi yerlerde aylık 340 saat (haftada 85 saat) çalışmaktayız. Ankara ya da bölge müdürlüklerinde 8/5 çalışan, hafta sonu, bayram tatilleri olan memurlarla kimi yerlerde 60 kimi yerlerde 85 saat çalısan, bayram, haftasonu demeden çalışan bizler aynı maaşı alırız.

Gürbulak sınır kapısında 340 saat nöbet tutan biriyle Atatürk Havalimanı kargo gümrük müdürlüğünde 8/5 calısan bi memur arasında ne kadar maaş farkı var, sorar mısınız? Ben söyleyeyim, 340 saat çalışmaya karşın, 8/5 çalışan memurdan 300 TL az maaş alır. İşte asıl isyan bunadır. Bizler daha fazla calısır daha az maaş alırız. Bunun yanında darp, şiddet cabası. Dolayısla maaşların yatması önemli değil ki.. Maaşlarımız adaletsiz ve düzensiz yatmaktadır. Ayrıca o yetkililere Ocak ayında 15 günlük mesai farkımızın da neden yatmadığını sorar mısınız, lütfen"