-Gümrükte tek pencere sistemi geliyor TBMM (A.A) - 12.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, hedeflerinden birinin gümrüklerde tek pencere sistemini devreye sokmak olduğunu belirterek, ''Gümrük kapılarında iş gören vatandaşlarımızın, evrak, pasaport, kayıt, laboratuvar işlemlerini değişik yerden değil bir merkezde yapacak hale getirmek hedeflerimizden biri'' dedi. Yazıcı, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerindeki eleştirileri yanıtlarken, Türkiye'nin 9 yıldan bu yana her alanda bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi. Yazıcı, bütün faaliyetlerinin temelinde insan, insanın güvenliğinin bulunduğunu dile getirdi. Bakanlığının, Türk tüccarı, sanayicisinin ülkeye sağlayacağı katma değeri oransal olarak büyütmek, rekabet gücünü artırmak için çağdaş teknolojileri devreye soktuğunu belirten Yazıcı, gümrük kapılarından uyuşturucu ve insan gibi her türlü kaçağı önlemenin gümrüklerin görevi olduğunu anımsattı. Yazıcı, bu çerçevede bakanlığının önemli sonuçlar elde ettiğini bildirdi. Yazıcı, hedeflerinden birinin, kağıtsız gümrük işlemi olduğunu, pilot uygulamayı da başlattıklarını anlattı. Hal kayıt sisteminin, 1 Ocak 2012'de devreye gireceğini anımsatan Yazıcı, böylece kayıt dışı milyonlarca sebze ve meyvenin kayıt altına alınacağını bildirdi. Yerinde gümrükleme uygulamasını devreye sokacaklarını ifade eden Yazıcı Türk Ticaret Kanunu'nun uygulamasıyla ilgili olarak merkezi sicil kayıt sistemi çalışmasının sürdüğünü, ticari faaliyette bulunan her kişinin ticari kayıt sisteminin olacağını söyledi. Yazıcı, 74 milyonun her şeyden önce tüketici olduğunu dile getirerek, bakanlığının, tüketici haklarına daha fazla önem vereceklerini, tüketicilerin, mobil cihazlarla haklarını nasıl, nerede arayacaklarını öğrenme imkanına kavuşacağını belirtti. Hedeflerinde gümrüklerde tek pencere sistemini devreye sokmak olduğunu anlatan Yazıcı, ''Gümrük kapılarında iş gören vatandaşlarımızın, evrak, pasaport, kayıt, laboratuvar işlemlerini değişik yerden değil bir merkezde yapacak hale getirmek hedeflerimizden biri'' dedi.