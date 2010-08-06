Gümrükte sistem çöktü gurbetçiler yolda kaldı!

T24- Edirne'deyi Avrupa'ya bağlayan sınır kapılarındaki sistemler yoğunluk nedeniyle çöktü. Çalıştıkları ülkelere dönmek isteyen binlerce gurbetçi de çocukları ve eşyalarıyla yollarda saatlerce mahsur kaldı. Sınırda araç kuyruğu 4 kilometreye ulaştı.



Edirne'deki 4 sınır kapısı, Avrupa'da yaşayan işçilerin çalıştıkları ülkelere dönüşleri nedeniyle yoğunluğu kaldıramadı ve çöktü.

Cnntürk'te yer alan habere göre, bütün sınır kapılarında kilometrelerce kuyruk oluşurken, kuyrukta bekleyenler duruma isyan etti. Gümrük sahası içi tamamen dolan Kapıkule Sınır Kapısı'nın görüntülenmemesi için gazeteciler saha içine alınmadı.

Yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelen işçiler ve aileleri 4 haftalık izinlerinin ardından çalıştıkları ülkelere dönüş için geldikleri gümrük kapılarında saatlerce bekliyor.

Bulgaristan'a girişi sağlayan ve milyonlarca lira harcanarak modernize edilen dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük sınır kapısı olan Kapıkule'nin sahası tamamen doldu ve kuyruk dışarı taştı.

Aynı şekilde Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre kuyruk oluştu. Yunanistan'a girişi sağlayan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapıları'nda da durum diğerlerinden farklı değil. İpsala'da 4, Pazarkule'de ise 2 kilometre kuyruk oluştu.

Hava sıcaklığının sabah 36 derece olduğu Edirne'de kuyrukta bekleyenler ağaç altlarında yada klimalı otomobillerinin içine girerek serinlemeye çalıştılar. Bazıları ise kuyrukta beklemektken sıkıldı ve otomobillerinin içine kurdukları piknik tüpü üzerinde çay demleyip içtiler.

Yaz tatillerini geçirmek için ailesi ile birlikte Aksaray'a geldiklerini ve yaşadıkları Avusturya'ya dönüşe geçtiklerini belirten Recep Ülgen, "Artık bıktık. Her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ülkemize gelmek eziyete dönütü. Her yıl değil, 2 yada 3 yılda bir gelmeye çalışacağız"dedi.



4 kilometrelik TIR kuyruğu

Öte yandan, Avrupa'ya ihracat ürünü taşıyan TIR'lar Kapıkule Sınır Kapıs'nda yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapının modernize edilmesine rağmen kuyruğun sona ermediğini söyleyen sürücüler, yetkillerin önlem almasını istedi.

Yolcular gümrük kapısının içinde yaşanan sıkıntıyı klakson çalarak protesto etti. İsyanın görüntülenmesini istemeyen görevliler çareyi gazetecilerin Kapıkule'ye girişini yasaklamakta buldu.