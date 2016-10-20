Gümrükte kötü koşullarda bakılan 5 kedi hayatını kaybetti

Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla geçirilmek istenirken yakalanan ve ihale yoluyla satılan İran ve İngiliz melezi 6 kediyi Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) 4 bin 250 liraya satın aldı. Geri kalan 5 kedi ise gümrükte kötü koşullarda tutulduğu için öldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bulgaristan’dan kaçak yollarla Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye bir Bulgaristan plakalı otomobilde sokulmak istenen 11 kedi Trakya Gümrük Muhafaza İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir çanta içinde yakalandı. Kedilerden 5’i sağlıksız ortamda barındıkları için telef olurken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) 6 kediye bugün 7 bin 800 liraya ihaleyle satışa sundu.

İhaleye katılan HAYTAP İstanbul temsilcisi Zuhal Aslan, 6 kediyi 4 bin 250 liraya satın aldı. Kendilerin tedavilerini yaptırıp, ömür boyu sahiplenecek kişilere vereceklerini belirten Aslan, şunları söyledi:

"Kedilerin sağlık durumları kritik. Onları hemen alıp İstanbul’da bir klinikte tedavi altına alacağız. Sonrasında sahiplendireceğiz onları. İhaleye 11 kedi için geldik fakat 5’i hasta olduğu için öldü. Şu an 6 kediyi ihaleden almış olduk. Toplamda 4 bin 250 lira para ödemiş olduk. Bundan 2 gün önce kedileri görmeye geldiğimizde veteriner ile yaptığımız kontrolde ishal hastası olduğunu anladık. Kedileri hemen tedavi altına alacağız. Daha sonra onları ömür boyu terk etmeyecek yuvalar bulup ücretsiz sahiplendireceğiz. Sınır kapılarında hayvanların ölmemesi için sağlıklı hayvan barınakları yapılmalı. Bunun için çalışma başlatacağız."

Kedileri kontrol eden HAYTAP üyesi veteriner Çağrı Akkın, kedilerin sağlık durumlarının iyi olmadığını, ishal ve gözlerinde enfeksiyon olduğundan kedileri hemen tedavi altına alacaklarını söyledi. Kediler daha sonra özel kafeslere konularak İstanbul’a götürüldü.