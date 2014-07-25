Gümrüklerde oy verme işlemi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, yurt dışındaki seçmenlerin, "www.ysk.gov.tr" internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını bugün Türkiye saatiyle 17.00'ye kadar belirlemesi gerekiyor.

Yurt dışında yaşayıp söz konusu tarihlerde Türkiye'de bulunan ya da kendisi için belirlenen günde yaşadığı ülkede oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oyunu kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere bu işlem sonunda oy verme gün ve saat aralığı ile hangi sandıkta oy kullanacağı sistem tarafından aynı anda bildirilecek. Sistem tarafından, seçmenden birinci ve ikinci oylama için oy verme gün ve saat aralığını belirlemesi istenecek. Seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve aile sıra numarasını girmek suretiyle, kendisiyle birlikte aynı temsilcilikte kayıtlı ayrıca 5 seçmenin de sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek oy verme gününü belirleyebilecek.

Oy verme gününün güncellenmesi veya iptal edilmesi işlemi ise seçmenin sadece kendisi için yapabilecek. Seçmenlerin, belirlenen gün ve saat aralığında oylarını kullanmaları gerekecek ancak bu saat aralığı dışında gelenler aynı gün içinde sıraya girmek koşuluyla oylarını kullanabilecek.

Oy verme bitiş saati 17.00 itibariyle sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlere oyları kullandırılacak, saat 17.00'den sonra gelen seçmene ise oy kullandırılmayacak. Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Bu kapsamda, Gürbulak, Türkgözü, Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule, Esendere, Dilucu, Dereköy, Habur, Kapıköy karayolu gümrük kapılarında, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya Askeri Havaalanı, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapılarında ve Kaş, Kuşadası, Ayvalık, Karaköy, İzmir, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Samsun liman gümrük kapılarında sandık kuruldu.

Seçmenlerin, bulunduğu ülkede veya gümrük kapısında oy kullanması için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportunu yanında bulundurması gerekecek. Nüfus cüzdanı veya pasaportunda kimlik numarası olmayanlar, üzerinde kimlik numarası bulunan ek bir kimlik belgesini göstermek zorunda olacak.