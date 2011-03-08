-GÜMRÜKLERDE OY VERME 10 MAYIS'TA ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) 24. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin seçim takvimini belirledi. 10 Mayıs Salı günü Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanacak. YSK'nın, 12 Haziran 2011'de yapılacak genel seçimde uygulanmak üzere hazırladığı seçim takvimine göre seçim süreci 14 Mart Pazartesi günü başlayacak. Seçim takvimine göre, seçimin başlangıç günü kabul edilen 14 Martta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Bu kapsamda, milletvekili genel seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'den tanımlanması işlemleri ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmesi işlemlerine başlanacak. Siyasi partilerden 16 Martta hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri istenecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Mart 2011 Cuma günü askıya çıkarılacak. Aynı gün tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü aynı gün, www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek. Siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim, hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını 18 Mart'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerekecek. Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına 19 Martta bildirilecek. Takvime göre, 19 Martta ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak, 20 Martta çalışmalar bitirilecek ve kurullarda görev alanlara tebligatlar yapılacak. Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına 21 Martta gönderecek. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına 22 Martta verecek. Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin, siyasi partilerin ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler 23 Martta askıya çıkarılacak. Siyasi partiler ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listelerini 28 Martta kesinleştirecek. YSK, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçim ya da aday yoklamasına katılacaklarını 30 Martta ilan edecek. Siyasi partilerin ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü de 30 Mart olacak. -ASKI LİSTELERİ 31 MARTTA İNDİRİLECEK- Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 31 Martta askıdan indirilecek, internet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanı da aynı sonlandırılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de 31 Martta askıdan indirilecek. Takvime göre, 1 Nisanda ön seçim yapacak siyasi partiler, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak ön seçim ilçe seçim kurullarına teslim edecek. Ön seçim sandık kurullarının 3 Nisanda sayım–döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri, aynı gün ön seçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri gerekecek. Muhtarlık bölgesi askı listelerine, yurt dışı seçmen kütüğüne ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü 3 Nisan olacak. İl seçim kurullarınca ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler Yüksek Seçim Kuruluna 8 Nisanda gönderilecek. Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki, Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişiklikler işlenerek, seçmen kütükleri 8 Nisanda kesinleştirilecek. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine de 8 Nisanda başlanacak. -SÜREÇ- Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: ''11 Nisan Pazartesi: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü. İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü. Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen incelenmesine başlanacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemleri bitirilecek ve askıya çıkarılacak. 12 Nisan Salı: Sandık atamaları yapılacak. Gümrük kapıları ilçe seçim kurulları oluşturulması çalışmalarına başlanacak. 16 Nisan Cumartesi: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü. 18 Nisan Pazartesi: Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. 19 Nisan Salı: Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Milletvekili geçici aday listeleri radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilan edilecek. Geçici adaylar ilgili il ve Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan incelenmeye alınacak, bu adaylara karşı yapılacak itirazlara başlayacak ve incelenecek. Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulması tamamlanacak. 20 Nisan Çarşamba: Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü. Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarında görev yapacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. 22 Nisan Perşembe: İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü. 24 Nisan Pazar: Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü. Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. 25 Nisan Pazartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü. -BAĞIMSIZ ADAY SIRALAMASI KURASI- 26 Nisan Salı: Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere, saat 11.00'de kura çekilecek, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekimi yapılacak. 27 Nisan Çarşamba: Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarında sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak ve ilgililere tebliğ edilecek. 28 Nisan Perşembe: Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere il seçim kurullarına, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. 29 Nisan Cuma: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek. 1 Mayıs Pazar: Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak. Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS'den dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak. 2 Mayıs Pazartesi: Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak. -GÜMRÜKLERDE OY VERME- 10 Mayıs Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanacak. 31 Mayıs Salı: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilecek. 2 Haziran Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 5 Haziran Pazar: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 6 Haziran Pazartesi: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak, ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi yapılacak. 8 Haziran Çarşamba: İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve göreve hazır duruma getirilecek. 9 Haziran Perşembe: tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri kesinleştirilecek. 10 Haziran Cuma: Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak. 11 Haziran Cumartesi: Seçim propagandasının sonu (saat: 18.00) 12 Haziran Pazar: Oy verme günü ve seçim yasaklarının sona ermesi (saat: 24.00)''