-GÜMRÜKLERDE 2,5 MİLYAR LİRALIK EŞYA VE UYUŞTURUCU TBMM (A.A) - 19.01.2011 - Gümrüklerde son 5 yılda 2 milyar 415 milyon 467 bin lira tutarında ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın soru önergesini yazılı yanıtlarken, 2006-2010 yılları arasında gerçekleştirilen ticari eşya ile uyuşturucu madde yakalamalarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son 5 yılda 10 bin 271 olayda, toplam 2 milyar 415 milyon 467 bin lira tutarında ticari eşya ve uyuşturucuya el konuldu. Yıllara göre dağılımında 2006'da bin 883 olayda yakalanan ticari eşya ve uyuşturucu maddenin değeri, 463 milyon 391 bin 867 lira, 2007 yılında bin 980 olayda 525 milyon 23 bin 777 lira, 2008'de bin 637 olayda 508 milyon 580 bin 278 lira, 2009'da bin 453 olayda 450 milyon 377 bin 280 lira, 2010'da 3 bin 318 olayda ise 468 milyon 94 bin 72 lira oldu. -540 PERSONEL SORUŞTURMA GEÇİRDİ- Bakan Yazıcı, 2006-2010 yılları arasında düzenlenen, kaçakçılık ve rüşvetle ilgili 145 inceleme ve soruşturma raporuna göre, yaklaşık 540 personelin soruşturma geçirdiğini bildirdi. Gümrük Müsteşarlığı denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda, disiplin hükümleri yönünden getirilen öneriler doğrultusunda bunlardan 123 personelin memurluktan çıkarıldığını ifade eden Yazıcı, 1 personelin Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre görevine son verildiğini, 2010 sonu itibariyle aynı soruşturmalar kapsamında 8 personelin görevden uzaklaştırıldığının tespit edildiğini belirtti. Yazıcı, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve bağlantı idarelerinde 2008'de 649, 2009'da 893, 2010'da 771 personelin yerinin değiştirildiğini kaydetti. -MAL BİLDİRİMİ- Yazıcı, Gümrük Müsteşarlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak genel ve ek mal beyanlarında bulunduğunu anımsattı. Müsteşarlık makam onayıyla oluşturulan mal bildirimi inceleme komisyonunun, mal bildirim beyannamelerini incelediğini belirten Yazıcı, beyanlar arasında çelişki olması, kaynağının beyanlardan anlaşılamaması veya ciddi şüphelerin olması halinde, konunun açığa kavuşturulması amacıyla ilgililerden izah ve belge istenildiğini vurguladı. Yazıcı, inceleme ve soruşturmayı gerektiren durumlarda ise konunun, denetim birimlerine iletildiğini ifade etti. Yazcı, yapılan incelemeler doğrultusunda 2010 genel beyan dönemi itibariyle 8 bin 950 personelin genel mal beyanlarının incelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Bunlardan yeterli açıklamalarda bulunmayan ya da eksik belge ibraz eden 414 personelden izahat ve belge istenilmiş, 1 aylık beyan süresine aykırılık nedeniyle 93 personel kademe ilerlemesi durdurulması cezası öneriyle ilgili disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Ayrıca, haksız mal edinme hükmü gereğince 5 personel hakkında da soruşturma yapılması için konu denetim birimlerine iletilmiştir. Müsteşar ve müsteşar yardımcılarına ait mal bildirim beyannamelerini incelemek üzere ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmektedir.''