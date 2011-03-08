-GÜMRÜK VERGİLERİNDE SON BAŞVURU 2 MAYIS ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Gümrük idarelerince takip edilen vergi, para cezası, faiz ve gecikme zammının yeniden yapılandırılması için 2 Mayısa kadar ilgili gümrük idarelerine başvurulacak. Gümrük Müsteşarlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliğiyle, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde gümrük idaresince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğe göre, 31 Aralık 2010'dan önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen amme alacaklarından 25 Şubat 2011 tarihinde kesinleşen amme alacaklarına ilişkin olarak vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmeyen gümrük vergisi aslının tamamı yapılandırmaya tabi olacak. Söz konusu borç, TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak güncellenecek, borca ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi aslına bağlı kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Kanunda öngörülen başvuru süresi sonuna kadar ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeli kamu alacakları da bu kapsamda değerlendirilecek. -KESİNLEŞMİŞ PARA CEZALARI- 31 Aralık 2010 öncesi gümrük yükümlülüğü doğan ve takip edilen amme alacaklarından 25 Şubat 2011 tarihinde kesinleşen para cezalarından gümrük vergisi aslına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının yüzde 50'sinin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla geri kalanı tahsil edilmeyecek. Dava konusu edilen idari para cezalarında ise kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunanlardan cezanın yüzde 25'inin, terkine ilişkin olması halinde yüzde 10'unun tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması halinde yüzde 25'inin ödenmesi şartıyla kalan ceza ödenmeyecek. Tutarı 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile 65 lirayı aşmayan idari para cezaları tahsil edilmeyecek. -BAŞVURU VE ÖDEME- Tebliğ uyarınca, kanundan yararlanmak isteyen borçlular, 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine, hazırlanan forma uygun olarak başvuruda bulunacak. Diğer tahsil dairelerine yapılacak başvurular işleme alınmayacak. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda her idareye ayrı ayrı müracaat edilecek. Yapılandırma kapsamında ödenecek tutarlar, ilk taksit Mayıs ayında yatırılmak kaydıyla ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek. Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda geç ödeme zammı ile birlikte ödeme yapılacak. Bu arada, kanunun uygulama süresinin sınırlı olması nedeniyle taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri de gerekli idari önlemleri alacak.