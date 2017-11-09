Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hakkari'de (2)

TÜFENKCİ: AK PARTİ, GÜCÜNÜ HEP HALKTAN ALDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari ziyareti kapsamında, partisinin il binasında düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, AK Parti\'nin hiçbir zaman sistemden güç almadığını belirterek, \"AK Parti, gücünü hep halktan aldı. Bugüne kadar da halka ve Hakk\'a hesap vermenin dışında hiçbir güce de hesap vermedik\" dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı\'nda yapılan toplantıdaki konuşmasında Bakan Tüfenkci, partisinin gücünü hiçbir zaman sistemden almadığını vurguladı. Tüfenkci, \"Büyümeyi yaparken, bir yandan da terör örgütleriyle mücadele ediyorduk. Türkiye\'yi büyütmeye çalışıyorduk. Biz, oyunları boza boza, Türkiye üzerinde yazılan senaryoları yırta yırta, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Hiç kimseye ve hiçbir gücün de Türkiye\'de operasyon yapmasına izin vermedik. Bundan sonra da Allah\'ın izniyle izin vermeyeceğiz. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar vesayet odaklarıyla güç odaklarıyla mücadele ede ede yoluna devam edip, bugünlere geldi. Bundan sonra da bu güç odaklarıyla mücadelesini devam ettire ettire millete hizmet edeceğiz. Bugüne kadar da halka ve Hakk\'a hesap vermenin dışında hiçbir güce de hesap vermedik\" diye konuştu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ve beraberindekiler, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Tüfenkci\'nin Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ı ziyaret edip, kentten ayrılacağı belirtildi.



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