T24 LogoT24 Logo
Politika

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hakkari'de (2)

TÜFENKCİ: AK PARTİ, GÜCÜNÜ HEP HALKTAN ALDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari ziyareti kapsamında, partisinin il binasında düzenlenen toplantıya katıldı

09 Kasım 2017 20:38

TÜFENKCİ: AK PARTİ, GÜCÜNÜ HEP HALKTAN ALDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari ziyareti kapsamında, partisinin il binasında düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, AK Parti\'nin hiçbir zaman sistemden güç almadığını belirterek, \"AK Parti, gücünü hep halktan aldı. Bugüne kadar da halka ve Hakk\'a hesap vermenin dışında hiçbir güce de hesap vermedik\" dedi.
AK Parti Hakkari İl Başkanlığı\'nda yapılan toplantıdaki konuşmasında Bakan Tüfenkci, partisinin gücünü hiçbir zaman sistemden almadığını vurguladı. Tüfenkci, \"Büyümeyi yaparken, bir yandan da terör örgütleriyle mücadele ediyorduk. Türkiye\'yi büyütmeye çalışıyorduk. Biz, oyunları boza boza, Türkiye üzerinde yazılan senaryoları yırta yırta, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Hiç kimseye ve hiçbir gücün de Türkiye\'de operasyon yapmasına izin vermedik. Bundan sonra da Allah\'ın izniyle izin vermeyeceğiz. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar vesayet odaklarıyla güç odaklarıyla mücadele ede ede yoluna devam edip, bugünlere geldi. Bundan sonra da bu güç odaklarıyla mücadelesini devam ettire ettire millete hizmet edeceğiz. Bugüne kadar da halka ve Hakk\'a hesap vermenin dışında hiçbir güce de hesap vermedik\" diye konuştu. 
ESNAFI ZİYARET ETTİ
Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ve beraberindekiler, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Tüfenkci\'nin Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ı ziyaret edip, kentten ayrılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜFENKCİ AK PARTİ GÜCÜNÜ HEP HALKTAN ALDI GümrükTicaret Bakanı Bülent Tüfenkci HakkariBuradaTüfenkci AK PartiPartiBugüneHakkAK Parti HakkariBaşkanlığıBakan TüfenkciTürkiyeBizHiçBundanAllahZİYARET ETTİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24