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Gümrük soruşturmasında 16 Milyon Dolar değerinde eşyaya el konuldu

Halkalı ve Ambarlı'da faaliyet gösteren antrepolarda usülsüzlük soruşturmasında gümrük tarifesinin yanlış uygulanılması nedeniyle devlet hazinesinde zarara neden olunduğu belirtildi

22 Ocak 2014 21:10

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Halkalı ve Ambarlı'da faaliyet gösteren antrepolarda yapılan usulsüzlüğe ilişkin yazılı olarak 16 Milyon Dolar değerinde eşyaya el konulduğunu belirtti.

DHA’dan Erhan Tekten’in haberine göre, Hayati Yazıcı tarafından yapılan açıklamada, ‘’gümrük idaresini yanıltmak suretiyle gümrük tarifesinin yanlış uygulandığı, bir başka deyişle anti damping vergisine ve yüksek oranlı gümrük vergisine tabi eşya yerine düşük vergi oranlı eşyanın işlemleri yaptırılarak hazine kaybına neden olunduğu anlaşılmıştır’’ denildi.

Hayati yazıcı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde; Halkalı ve Ambarlı'da faaliyet gösteren bazı Antrepolardan ithal edilen tekstil cinsi eşyanın gümrük işlemlerinin yapılması sırasında usulsüzlük yapıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda; gümrük idaresini yanıltmak suretiyle gümrük tarifesinin yanlış uygulandığı, bir başka deyişle anti damping vergisine ve yüksek oranlı gümrük vergisine tabi eşya yerine düşük vergi oranlı eşyanın işlemleri yaptırılarak hazine kaybına neden olunduğu anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamındaki firmaların, ithal ettikleri eşyayı muayene ile görevli memurdan gizleyerek ülkeye ithal ettiği, bu işlemlerin 19.03.2013 tarihinden bu yana defalarca yapıldığı belirlenmiştir. Yöntem olarak da anti damping ve gümrük vergisi yüksek olan iplik cinsi eşyanın ithal edilmesine karşın, her defasında antrepoda mevcut bulunan ve vergi oranı daha düşük olan eşyanın gümrük işlemleri yapılmak üzere gümrük denetimine tabi tutulduğu, bu şekilde aynı eşyanın 63 kez gümrük idaresine farklı eşya gibi muayeneye sunulduğu anlaşılmıştır. Antrepodaki eşyalara Bakırköy ve Küçükçekmece Sulh Ceza Mahkemelerinin kararı ile el konulmuştur. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat personelince ifadelerine başvurulan şüphelilerden bazıları gümrük mevzuatına aykırı işlem yaptıkları konusunda itirafta bulunarak etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişlerdir. Yapılan araştırmada; 73 ithalat işlemi ve 78 antrepo beyannamesi olmak üzere toplamda 153 gümrük işleminin yapıldığı , bu işlemlerden sadece iki adetinin sarı hattan işlem gördüğü diğerlerinin kırmızı hat kriterinden işlem gördüğü tespit edilmiştir. Şu ana kadar el konulan eşyaların yaklaşık değerinin 16 Milyon Dolar değerinde olduğu anlaşılmış olup, bu rakamın daha da artabileceği tahmin edilmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi mevcutlu olarak Savcılığa sevk edilmiştir. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir"

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