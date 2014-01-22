Halkalı Gümrüğü'nde operasyon: 30 gözaltı

İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çin’den ithal edilen bazı tekstil ürünlerinin gümrükten geçirildiği sırada usulsüzlük yapıldığını belirledi.

Süleyman Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Yüksek vergi oranı olan tekstil ürünlerini düşük vergisi olan farklı ürün olarak gösteren şebekeyi takibe alan ekipler yaklaşık 6 ay çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından dün düzenlenen operasyonla aralarında tekstil işletmesi sahipleri ve gümrük antrepo çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 20 personelinde ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Gümrükte yapılan usulsüzlük ile devletin yaklaşık 30 milyon dolar zarara uğratıldığı belirtildi. Yapılan baskınlarda depolarda arama yapan ekipler, vergi oranı yüksek olmasına rağmen vergi oranı düşük gösterilen 70 konteyner tekstil ürününe de el koydu.