Gümrük müdürü de gözaltına alındı

T24 - İstanbul Mali Şube Ekipleri’nin düzenlediği operasyonlarda aralarında Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü’nün de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Bir süredir yürütülen çalışma kapsamında Mali Şube Ekipleri, gümrüklere yönelik bir operasyon düzenledi.



Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gümrük müdürü ve gümrük memurlarınında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Kargo Müdürü Hayrettin Eker de bulunuyor.



Zanlılar, bulundukları yerlerde yapılan aramanın ardından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.



Zanlıların, sağlık kontrollerinin ardından gümrüklerde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla sorgulanmasına başlanacak.



Emniyet yetkilileri, operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.





