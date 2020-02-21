Gümrük kontrolünde kavanozdan insan beyni çıktı!

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi, rutin kontrollerinden birinde Kanada'dan ülkeye giren bir aracın içinde kavanozda tutulan bir insan beyni buldu.



ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi yazılı açıklamasında yetkililerin, içinde insan beyni bulunan cam kavanoza ait herhangi bir belge veya ABD'ye yasal yollarla girdiğini gösteren bir açıklama bulunmadığını söyledi.



posta.com.tr'nin haberine göre; yetkililer, Hastalıktan Korunma ve Önleme Merkezleri ve ABD Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün 'bu tip kargoların gönderilmesiyle ilgili' katı kuralları bulunduğunu hatırlattı.



Gümrük yetkilileri, Hastalıktan Korunma ve önlenmesi Merkezi'ne 'bulaşıcı biyolojik unsurlar, bulaşıcı maddeler ve vektörlerle ilgili' danıştı.



Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 2014 yılında sınırı denetçileri 67 adet canlı dev Afrika yılanı bulmuştu. Yılanlar Nijerya'dan Kaliforniya'ya gönderilmişti.



Sınır yetkilileri, 2006 yılında da sekiz ton tarih öncesi fosil ele geçirdi. Fosillerin arasında dinozor yumurtaları da bulunuyordu.