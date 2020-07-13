Gümrük kontrolü pahalıya patladı; Almanya'dan Türkiye'ye gelen ailenin yastıklarından 400 bin Euro çıktı!

Almanya'nın başkenti Berlin’den İzmir’e yola çıkan Türk ailenin, Sırbistan’ın Horgos Sınır Kapısı’nda gümrük kontrolünde yastıklarından 400 bin Euro çıktı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Sırbistan'da Türk aileye, sınırda bildirim yapılması gereken 10.000 Euro'nun üzerinde para taşıyıp taşımadıkları soruldu. Aracın sürücüsü "Hayır" yanıtını vermesine rağmen, araçtaki aileden şüphelenen Sırp Gümrük görevlileri, aileyi arama noktasına aldı.

Bu sırada sürücünün yanında oturan kadın iki yastığı kolunun altına alıp indi. Gümrük görevlileri, "Yastıkları niye alıyorsunuz?" diye şüphelenip içini açtı. 31 yaşındaki Türk kadının iki yastığında 200 bin Euro nakit para ve 200 bin Euro değerinde altın bulundu.

Paralara el konuldu

Erkek sürücünün cüzdanından 15 bin Euro, diğer kadın yolcu da da 3 bin 620 Euro bulundu. Aileye, kişi başına yasal sınır olan ve bildirim yükümlülüğünün üst limiti 10 bin Euro teslim edildi.



Ailenin 418 bin 612 Euro miktarındaki para ve altını neden karayoluyla yanlarında götürmeye çalıştığı bilinmezken, 18 yaşını aşan kişilere verilen 30 bin Euro'dan geriye kalan paralara ise el konuldu.

Gümrükte ön bildirim şart

Başta Sırbistan olmak üzere, birçok ülkenin sınırlarından girilirken 10 bin Euro'nun üzerindeki paranın bildirilmesi gerekiyor.



Bu para bildirilmezse, nakit ya da değerli madenleri yanında taşıyan kişilere kaçakçılıktan soruşturma açılıyor.



Ayrıca, kaynağı belirlenene kadar paralara da el konuluyor. Çoğu kez, kaynağı da belirlenemediği için paralar, o devlete gelir olarak kalıyor.