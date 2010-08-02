-GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ YARIN BAŞLAYACAK ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasına ilişkin süreç işliyor. Gümrük kapılarında oy verme işlemi, yarın başlayacak ve halk oylamasının yapılacağı 12 Eylül 2010 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), halk oylamasına ilişkin olarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy kullanmalarına ilişkin ilke ve esasları daha önce belirlemişti. Bu ilke ve esaslar çerçevesinde, gümrük kapılarında oy verme işlemi, yarın başlayacak ve 12 Eylül 2010 Pazar günü, YSK'nın o çevre için belirleyeceği halk oylamasının bitiş saatine kadar devam edecek. -SADECE PASAPORTLA OY KULLANILABİLECEK- Gümrük kapılarında, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, ''Sadece pasaportlarıyla'' ve ''Sadece gümrükten giriş-çıkış yaparken'' oy kullanabilecek. Vatandaşlar, Gürbulak, Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Esendere, Cilvegözü, Yayladağı, Dilucu, Dereköy, Öncüpınar, Nusaybin, Akçakale, Habur karayolları ile Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Gaziantep, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Bodrum, Dalaman havalimanları ve Taşucu Deniz Limanı gümrük kapılarında, tatil günleri dahil, 24 saat süreyle oy verebilecek. Oy verme işlemlerinde görev almak üzere, Doğubeyazıt ve Hopa, Lalapaşa, Yüksekova, Reyhanlı, Yayladağı, Aralık, Kırklareli Merkez, Kilis Merkez, Nusaybin, Akçakale, Seyhan, Oğuzeli, Kocasinan, Milas, Dalaman ve Silifke'de birer, Silopi, İpsala, Muratpaşa, Pendik, Gaziemir'de ikişer, Çubuk, Bakırköy ve Edirne Merkez'de üçer, Bakırköy'de beş gümrük kapısı ilçe seçim kurulu oluşturulacak. Oy verme süresince oy kullanacak seçmen sayısına göre, sayım ve döküm işlemlerini kolaylaştırmak üzere gerektiğinde bu kapılarda YSK kararı ile yeni gümrük kapısı ilçe seçim kurulları oluşturulabilecek. -TAKVİME GÖRE SÜREÇ- Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği takvime göre, bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: 3 Ağustos Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanacak. 11 Ağustos Çarşamba: Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, oluşumda görev alanlara bu husus bildirilecek. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zaman ve sırası tespit edilecek. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile iktidar partisinin yapacakları konuşmaların yayın zaman ve sıralarının tayini amacıyla kura çekilecek. 12 Ağustos Perşembe: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı tamamlanarak, plan dahilinde dağıtımına başlanacak. 16 Ağustos Pazartesi: İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek halk oylaması araç ve gereçlerini ihtiva eden malzeme torbaları hazırlanmaya başlanacak. 3 Eylül Cuma: Seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) seçmenlere dağıtımı tamamlanacak, dağıtılamayanlar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilecek. -PROPAGANDA DÖNEMİ VE YASAKLAR- 5 Eylül Pazar: Serbest propaganda dönemi ve buna ilişkin yasaklar ile radyo ve televizyon konuşmaları başlayacak. 6 Eylül Pazartesi: İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca, halk oylamasında görev alacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verilmesine başlanacak. Halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve sandık kurulları göreve hazır hale getirilecek. Herhangi bir nedenle dağıtılamadığı için ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilen seçmen bilgi kağıtlarının, oy verme gününde seçmenler tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. 7 Eylül Salı: Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen kütükleri kesinleştirilecek. 11 Eylül Cumartesi: Propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek. 12 Eylül Pazar: Halk oylaması yapılacak ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.