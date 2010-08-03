-GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasına ilişkin süreç işliyor. Gümrük kapılarında, oy verme işlemi bugün başladı. Oy verme işlemi, halk oylamasının yapılacağı 12 Eylül 2010 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Gümrük kapılarında, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, ''Sadece pasaportlarıyla'' ve ''Sadece gümrükten giriş-çıkış yaparken'' oy kullanabiliyor. Vatandaşlar, Gürbulak, Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Esendere, Cilvegözü, Yayladağı, Dilucu, Dereköy, Öncüpınar, Nusaybin, Akçakale, Habur karayolları ile Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Gaziantep, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Bodrum, Dalaman havalimanları ve Taşucu Deniz Limanı gümrük kapılarında, tatil günleri dahil, 24 saat süreyle oy verebilecek. -BEYAZ ''EVET'', KAHVERENGİ ''HAYIR''- Gümrük kapılarındaki oy vermede, ''Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'' filigranlı sarı renkli oy zarfları ve beyaz renk üzerinde ''Evet'', kahverengi renk üzerinde ''Hayır'' ibarelerinin bulunduğu iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile ''Evet'' veya ''Tercih'' mührü kullanılıyor. Gümrük kapılarında, Türkiye'de seçmen kütüğüne yazılı olmayan, yurt dışında 6 aydan fazla ikamet eden, oy verme günü olan 12 Eylül 2010 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan, oy vereceği günde yurda giriş veya çıkış yapan, çifte vatandaş olup da Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ibraz eden Türk vatandaşları oy kullanabiliyor. Oy verme isteminde bulunacakların, pasaportlarını sandık kurulu başkanına göstermesi gerekiyor.