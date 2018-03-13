Gümrük Bakanlığı'ndan UBER raporu: Ya engellenmeli ya da meşru olmalı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son günlerde tartışmalara neden olan akıllı telefonlar üzerinden taksicilik yapılmasına imkan veren UBER hakkında bir rapor hazırladı. Raporda “Bu sistem yasal olarak ya engellenmeli, ya da meşru hale getirilmeli” denildiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktardığına göre, Ulaştırma Sektör Raporu’nda Uber’in taksicilere zarar verdiği belirtilirken bunun önüne geçebilmek için yasal düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi.

BiTaksi gibi uygulamaların da zaman zaman taksi duraklarında sıkıntı yarattığına dikkat çekilen raporda, “Bu uygulamalara üye olan taksicilerin duraktaki sırayı bozarak, talep edildiği anda sıra kendinde olmamasına rağmen müşteriye gittiği, bunun da mevcut durak uygulamasında sıkıntı yarattığı ifade edilmiştir” denildi.

"Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık"

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre de bakanlık yetkilileri “Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık. Hem yerel yönetimlerin hem bizim alanımız. Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip değerlendirmemizi tamamlayacağız. Düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız” diye konuştu.

"Ticari taksi sayılmıyor"

Gerekli izinlerin Ulaştırma ve İçişleri bakanlıklarından alındığını kaydeden yetkililer, “Aynı zamanda ticari taksilerde de bir tahdit var. Belediye demiş ki ‘İstanbul’da ticari taksi sayısını şu kadar tutacağım. Bu taksiler de şu kadar katılım payı verecek. Ayrıca T plaka alacaksın.’ Ancak bu araçlar ticari taksi sayılmıyor ve T plakaları yok” dedi.

Sadece D2 belgesi veriliyor

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Biz sadece aracın standartlara uygunluğuna bakıyoruz. Standartları taşıyana D2 belgesi veriyoruz” dedi.

Sarı taksi ile UBER'e karşı değiller

UBER’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da şirketin sistemine kayıtlı yaklaşık 5000 sürücü bulunuyor. Bunların 3 bini, ‘XL’ olarak tanımlanan ve müşterilerin çoğunlukla tercih sebebi olan 10 kişilik oturma kapasitesine sahip siyah renkli minibüsler ile taşımacılık yapıyor. Geriye kalan 2000 Uber sürücüsünün sarı taksilerde çalışıyor olması da dikkat çekiyor.

Konu ile ilgili konuşan taksi plakası piyasasının sayılı şirketlerinden Kale Ticaret’in yetkilileri, “Sarı taksilerde çalışan şoförlerin UBER ya da benzeri uygulamalara kayıtlı olmasına karşı değiliz. Siyah minibüsler ile taksi plakası olmadan taşımacılık yapanlara karşıyız” dedi.