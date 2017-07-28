Gümrük Bakanı uyardı; yurt dışından araç getirenler için son 3 gün

İkinci el olmasına rağmen yurda sıfır diye sokulan araçlara yönelik düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, "31 Temmuz 2017'de süre sona erecek. Bu tip sıkıntıları olan vatandaşların 31 Temmuz'a kadar bu imkandan faydalanmalarını istiyoruz" dedi.

NTV'nin haberibe göre, gümrükten sıfır araç olduğu sanılıp sokulan ancak ikinci el olan araçlara yönelik düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan, "31 Temmuz 2017'de süre sona erecek. Bu tip sıkıntıları olan vatandaşların 31 Temmuz'a kadar bu imkandan faydalanmalarını istiyoruz. İlgili gümrük idarelerine başvuran ve ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen vatandaşlar araçlarını geri alabiliyorlar. Bugüne kadar 4 bine yakın bir araç oldu. Yaklaşık 40 bin aracın piyasada olduğunu düşünüyoruz. Başvurular devam ediyor. 31 Temmuz gece 24.00'e kadar başvuruları alıyoruz" şeklinde konuştu.

Yılın ilk yarısındaki ekonomik performansı değerlendiren Tüfenkci şunları kaydetti: "Yüzde 2,9 gibi bir büyümeyi yakaladık. Türkiye'nin yaşadığı şartlara bakınca çok iyi bir performans. Fitch dahi 2017'ye ilişkin öngörüsünü yüzde 4,7'ye çekti. Döviz cephesinde stabil bir kur var."

Piyasa aktörleri stokçuluk yapmamalı

Gıda Komitesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Tüfenkci, "Gıda piyasası çok stabil bir piyasa değil. Piyasa aktörlerinin stokçuluk ve fırsatçılık yapmamalarını sağlayarak üreticinin de, tüketicinin de kazandığı bir mekanizmayı oluşturabilmek amaçlanıyor. Sebze meyvede zayiatı önleyecek tedbirler alınıyor. Uzun vadede lisanslı depoculuğun artmasını istiyoruz" dedi.

Kapıkule'deki kuyruklar için gerekirse önlem alınacak

Kapıkule'de oluşan araç kuyruklarıyla ilgili bir adım atılıp atılmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Tüfenkci, "Yaz aylarında yığılmalar yaşanıyor. En aza indirebilmek adına 1 Haziran-25 Temmuz arasında toplamda 159 bin 654 adet taşıt giriş yapmış. Geçen yıla göre artış 11 bin. Biz bu yoğunluğu önleme adına taşıt ön beyan uygulamasını hayata geçirdik. Personel takviyeleri de yaptık. Önümüzdeki hafta ben de gidip göreceğim, eksik varsa adım atılacak" diye konuştu.