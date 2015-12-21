Gümrük Bakanı Tüfenkci: Rusya ile gerginlik Mart 2016'da zayıflar

Uçak krizinin ilk günlerine göre gümrükten dönen malların azaldığını belirten Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yavaş yavaş normalleşiyor. Öngörümüz çok uzun sürmemesi. Şubat, mart gibi gerginlik zayıflar” dedi.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuşan Bakan Tüfenkci, önümüzdeki süreçte bakanlığın sadece ‘gümrük’ bölümünü değil, halka dokunan ticaret yönünü de öne çıkaracaklarını belirterek, ilk iş olarak bankaların aldığı kredi kartı aidatlarına çekidüzen vereceklerini söyledi.

Rusya ile yaşanan uçak krizine değinen Tüfenkci, ürün bazında son gelişmelere dikkat çekerek, “Biber, salatalık, domateste sıkıntı yok. Portakal, mandalina gibi ürünlerde sıkıntı var. Bunlar da iç piyasada ucuzladı. Sadece Rusya’ya ihraç edilen dikenli salatalık vardı. Bunun da fiyatı arttı, üretici memnun. Ayakkabı ihracatı ambargodan sonra daha da arttı. Deri konusunda uzun süre bu şekilde götüreceklerini zannetmiyorum” dedi.

Bugüne kadar Rusya’dan 1 uçak, 27 geminin geri çevrildiğini de kaydeden Tüfenkci şöyle konuştu:

“İlk günlere göre gümrükten geri dönen ihracat malları azaldı. Yavaş yavaş normalleşiyor. Rusya krizi tırmandırmak için çalışıyor ama biz krizi tırmandırmak istemiyoruz. Romanya, İran ve Azerbaycan gibi alternatifler oluştu. TIR, kamyon ticareti Romanya, Bulgaristan’a kaydırıldı. Hem Rus, hem de Türk halkının zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok uzun sürmeyeceği öngörümüz var. Şubat-mart gibi gerginlik azalır, zayıflar.” Tüfenkci ayrıca kredi kartı aidatlarını Bankalar Birliği, BDDK ile görüşüp standarda bağlayacaklarını da belirtti. Tüfenkci şöyle konuştu: ‘Tüketici, hizmet yelpazesine göre farklı kartlar talep edebilecek. Sadece alışverişte geçen kredi kartı kullanma oranı çok az. Bunu yaygınlaştıracağız ama vatandaş özellikli, farklı bir kart isterse bunun koşulları da ayrıca sözleşmede yer almalı. Standart sözleşmeler, sadece alışveriş özelliği bulunan standart karta göre hazırlanmalı.”