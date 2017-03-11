Gümrük Bakanı: Özgürlükçü Almanya'dan otoriter Almanya'ya gidildiği için endişeleniyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk bakanların Almanya’da düzenlemeyi planladıkları toplantıların iptal edilmesine ilişkin “Almanya'nın veya Avrupa'nın kendi ileri sürdükleri değerlerden geriye doğru gitmelerinden, geriye doğru düşmelerinden, demokrasiden uzaklaşmalarından, özgürlüklerden vazgeçmelerinden endişeleniyoruz, özgürlükçü bir Almanya'dan otoriter bir Almanya'ya veya yasakçı bir Almanya'ya doğru gidişini gördüğümüz için endişeleniyoruz, üzülüyoruz” dedi.

"Rusya ile ticaret artarak devam edecek" mesajı veren Tüfenkci, “Rusya ile ticaret artarak devam edecek. Yasağın kalkması, iki ülkenin ticaretinin Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin hedeflediği gibi 24 Kasım öncesinin üzerine çıkacağının işaretidir” ifadelerini kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Bakan Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.

‘Beklediğimiz bir gelişmeydi'

Tüfenkci, gazetecilerin Rusya'nın bazı tarım ürünlerine yönelik uyguladığı yasağı kaldırmasına ilişkin sorularına şu yanıtı verdi:

"Beklediğimiz bir gelişmeydi. Daha önce de özellikle 24 Kasım'da yaşanan uçak krizinden sonra Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle oluşturulan olumlu iklim ve hava, başlangıçtan itibaren yükselen şekilde ticarete yansıyor.

‘İkili ticaretin 24 kasım öncesinin üzerine çıkacağının işaretidir'

Rusya ile ticaret artarak devam edecek. Yasağın kalkması, iki ülkenin ticaretinin Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin hedeflediği gibi 24 Kasım öncesinin üzerine çıkacağının işaretidir."

Öte yandan Tüfenkci, Almanya'nın bazı bakanların programlarına izin vermemesinin Türkiye- AB ve Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair soruları da yanıtladı. Almanya ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin karşılıklı olduğuna dikkat çeken Gümrük ve Ticaret Bakanı, bu sebeple her iki ülke ilişkilerinin söz konusu durumdan olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi.

"Özgürlükçü bir Almanya'dan otoriter bir Almanya'ya doğru gidişini gördüğümüz için endişeleniyor ve üzülüyoruz"

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Almanya-Türkiye ekonomik ilişkileri iki tarafın kazancı üzerine kurulu. Biz ihracatımızı AB içinde en fazla Almanya'ya yapıyoruz, ama ithalatımızı da en fazla Almanya'dan yapıyoruz. Burada karşılıklı kazan-kazan ilkesi var. Dolayısıyla bundan endişelenecek, etkilenecek bir durum yok. Biz de öyle bir şey düşünmüyoruz ve istemiyoruz, ama Almanya'nın veya Avrupa'nın kendi ileri sürdükleri değerlerden geriye doğru gitmelerinden, geriye doğru düşmelerinden, demokrasiden uzaklaşmalarından, özgürlüklerden vazgeçmelerinden endişeleniyoruz, özgürlükçü bir Almanya'dan otoriter bir Almanya'ya veya yasakçı bir Almanya'ya doğru gidişini gördüğümüz için endişeleniyoruz, üzülüyoruz."