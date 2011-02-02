Gümrüğe 'ince' operasyon

T24 - İstanbul Gümrüğü’ndeki rüşvet çarkını ortaya çıkaran başmüfettiş, tenzili rütbeyle Mersin’e, hakkında kaçakçılığa yardımdan dava açılan Akçin ise müdürlüğe atandı



Remzi Akçin’in adı, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrüğü’ndeki kaçakçılık olaylarına karışmıştı. Soruşturma sonucunda Akçin’in de aralarında bulunduğu gümrük bürokratları hakkında dava açılmıştı. Akçin’in davası 8 Şubat’ta görülecek. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Gümrükteki rüşvet ve yolsuzluk çarkını ortaya çıkaran ve operasyon için düğmeye basan Gümrük Başmüfettişlerinden Murat Kahraman “tenzili rütbeyle” Mersin Gümrük Başmüdürlüğü’ne atandı. Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ise Gebze’deki akaryakıt kaçakçılığına yardım suçlamasıyla hakkında dava açılan ve yargılanan Remzi Akçin’in atanması dikkat çekti.



İstanbul’daki rüşvet iddialarıyla gözlerin yeniden çevrildiği gümrüklerde geniş çaplı atama ve görevden almalar yaşandı. Geçen yıl İstanbul Gümrük’teki yolsuzluk ve rüşvet olaylarına ilişkin ihbar üzerine görevlendirilen Gümrük Başmüfettişleri Muhammet Ali Bayhan ile Murat Kahraman 4 sayfalık rapor hazırlayarak ağustos ayında savcılığa gönderdiler. Başmüfettişler, haklarında rüşvet ve yolsuzluk ididasında bulunulan gümrük görevlileri hakkında teknik takip istediler.





Tenzili rütbe olarak yorumlandı



Yapılan operasyonlar sonucunda, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci ile Gümrük Memuru İhsan Durmazer, Muayene Memuru Erkan Uzunalioğlu ve Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker tutuklandı. Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 41 kişi ile ilgili olarak da müfettişlik disiplin soruşturmasını sürdürüyordu.



İstanbul’daki rüşvet çarkını ortaya çıkaran isimlerden İzmir grubundan Gümrük Başmüfettişi Murat Kahraman, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne atandı. Ancak Murat Kahraman’ın rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin ve gümrükçülerle ilgili disiplin soruşuturmalarını sürdürdüğü dönemde atamanın yapılması “tenzili rütbe” olarak nitelendirildi. Bir başmüfettiş için idareye geçecekse İstanbul, İzmir ya da Ankara başmüdürlüklerine getirilmesinin olağan beklenti olduğu, bunun dışındaki atamaların terfi anlamına gelmeyeceği belirtildi.





Bilerek yardım etmekle suçlandı



Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ise Remzi Akçin getirildi. Akçin’in adı, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrüğü’ndeki kaçakçılık olaylarına karışmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a ulaştırılan ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Akçin’in de aralarında bulunduğu gümrük bürokratları soruşturma geçirmişti. Müfettişlerin, dönemin Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Remzi Akçin hakkında düzenlediği raporda, “Bir menfaat karşılığında olsun veya olmasın kaçakçılık fiilini işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım etmek” suçunu işlediği öne sürülmüştü.



Akçin’in de aralarında bulunduğu bürokratlar hakkında kaçakçılık ve kaçakçılığa yardım suçlamasıyla dava açılmıştı. Rüşvet operasyonunda geçen ay tutuklanan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci görevinden alındı. Ekinci’den boşalan İstanbul Başmüdürlüğü’ne, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tevfik Usta atandı. Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ahmet Arslantaş başka göreve atanmak üzere görevinden alındı. Arslantaş, daha önce de görevden alınmış idare mahkemesi kararıyla başmüdürlük görevine yeniden dönmüştü.





