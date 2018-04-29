T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Gümrü: Yaklaşık 30 yıl önceki depremin izlerini hala taşıyan kent

Fotoğrafçı Oliver Doyle, 1988'de 25 bin kişinin ölümüne, binlerce kişinin de evsiz kalmasına yol açan depremin meydana geldiği Ermenistan'ın en büyük ikinci kenti Gümrü'ye gitti. Doyle'un fotoğraflarında, Gümrü, yaklaşık 30 yıl önceki depremin yaralarını

29 Nisan 2018 20:30

Fotoğrafçı Oliver Doyle Gümrü'ye gidip, Rusça "küçük ev" anlamına gleen domiklerindeki kent sakinleriyle buluştu.

Sovyetler Birliği'nin felaketin ardından yardım çalışmaları kapsamında gönderdiği, küçük, metal evler hala yüzlerce kişinin yuvası.

Doyle bu mahallelerden birinde, evinin hemen yanında ayakkabı tamir atölyesi bulunan Hovhannes'in fotoğraflarını çekti. Hovhannes'in evi hala 25 bin kişinin ölümüne yol açan, binlerce kişiyi de evsiz bırakan depremin izlerini taşıyor.

Ve Hovhannes eşi Arusyak Doyle'a oğullarından birinin iş bulmak için Rusya'ya gitmesi, bir oğullarının da askere alınmasından sonra evlerinin daha da boş olduğunu söylüyor.

Şehir genelinde hala yapısal hasar bulunduğu fotoğraflardan açıkça görülüyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesinden sonra, deprem bölgesindeki enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları büyük darbe aldı.

Ama yine de, bu anlamda önemli adımlar da atılıyor.

Doyle, Gümrü'nün dış mahallelerinden Mush ve Ani'de, domiklerde yaşayanların yerleştirildiği inşaat projelerinin de fotoğraflarını çekti.

Doyle, Gümrü'nün merkezinde, küçük dükkanında çalışan bir saat tamircisi ile bir alışveriş merkezindeki kasabın da fotoğraflarını çekti.

Ancak Doyle, en çok fotoğrafılarını çektiği halkın cömertliğinden etkilenmiş.

Oliver Doyle gördüğü nezaketi "Hasarlı bir halkın yüzeyinin hemen üzerindeki sessiz şarkı" diye tanımlıyor.

Tüm fotoğraflar: Oliver Doyle

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fotoğrafçı Oliver DoyleErmenistanGümrüDoyleOliver Doyle GümrüRusçaBirliğiHovhannesArusyak DoyleRusyaMushAniOliver Doyle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24