Gümrü: Yaklaşık 30 yıl önceki depremin izlerini hala taşıyan kent

Fotoğrafçı Oliver Doyle Gümrü'ye gidip, Rusça "küçük ev" anlamına gleen domiklerindeki kent sakinleriyle buluştu.

Sovyetler Birliği'nin felaketin ardından yardım çalışmaları kapsamında gönderdiği, küçük, metal evler hala yüzlerce kişinin yuvası.

Doyle bu mahallelerden birinde, evinin hemen yanında ayakkabı tamir atölyesi bulunan Hovhannes'in fotoğraflarını çekti. Hovhannes'in evi hala 25 bin kişinin ölümüne yol açan, binlerce kişiyi de evsiz bırakan depremin izlerini taşıyor.

Ve Hovhannes eşi Arusyak Doyle'a oğullarından birinin iş bulmak için Rusya'ya gitmesi, bir oğullarının da askere alınmasından sonra evlerinin daha da boş olduğunu söylüyor.

Şehir genelinde hala yapısal hasar bulunduğu fotoğraflardan açıkça görülüyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesinden sonra, deprem bölgesindeki enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları büyük darbe aldı.

Ama yine de, bu anlamda önemli adımlar da atılıyor.

Doyle, Gümrü'nün dış mahallelerinden Mush ve Ani'de, domiklerde yaşayanların yerleştirildiği inşaat projelerinin de fotoğraflarını çekti.

Doyle, Gümrü'nün merkezinde, küçük dükkanında çalışan bir saat tamircisi ile bir alışveriş merkezindeki kasabın da fotoğraflarını çekti.

Ancak Doyle, en çok fotoğrafılarını çektiği halkın cömertliğinden etkilenmiş.

Oliver Doyle gördüğü nezaketi "Hasarlı bir halkın yüzeyinin hemen üzerindeki sessiz şarkı" diye tanımlıyor.

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