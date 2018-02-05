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Gümeler imha edildi, kanadı kesilen kaz ve ördekler tedaviye alındı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, izinsiz kurulduğu tespit edilen 11 güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edilirken, kanatları kesilerek canlı mühre

05 Şubat 2018 14:51

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ\'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, izinsiz kurulduğu tespit edilen 11 güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edilirken, kanatları kesilerek canlı mühre olarak kullanılan 6 kaz ve ördek tedaviye altına alındı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakdere, Dolhan, Ceylan ve Kayabeyli köylerinde yasak avlananlara karşı yaptıkları denetimlerde izinsiz kurulmuş, avlanmada kullanılması yasak olan üstü kapalı ve korunaklı 11 güme tespit etti. Gümeler, ekipler tarafından kontrollü olarak yakılarak imha edildi.
Ekipler ayrıca kanatlı hayvanları avlamak amacıyla kafeslere konularak canlı mühre olarak kullanılan kanatları kesilmiş 3 kaz ve 3 ördek buldu. Olayla ilgili 1 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, yaralı kaz ve ördekler şube müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı hayvanların tedavilerinin ardından tekrar doğaya salınacağı bildirildi.

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