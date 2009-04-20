Gülüşünüzü kendiniz seçin

Amerika'da kullanımı hızla yaygınlaşan ve diş hekimliğinde yeni bir boyut olarak tanımlanan, size uygun diş şekli ve dizisinin belirlenmesini sağlayan "Diş Dizisi Kütüphanesi" artık Türkiye'de.



Uygulamanın öncülerinden, Estet-X Diş Kliniği kurucusu oral implantoloji doktoru Özkan Çankaya Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, diş dizisi kütüphanesinin, diş yapısından memnun olmayan ancak dişlerini yaptırdıktan sonra pişman olmaktan korkanlar için mucizevî bir yöntem olduğunu belirtiyor ve şunları anlatıyor…



Diş hekimi Dr. Özkan Çankaya, gülüşünden ve diş estetiğinden memnun olmayan kişilere gülüş tasarımı planlarken yaşanan en önemli sorunun, önceden hastaya ifadesindeki güçlükler olduğunu söylüyor. Pek çok zaman hastaların diş estetiği tedavisi arzu ettikleri halde sonucun nasıl olacağını önceden kestiremedikleri için kararsız kaldıklarını ifade eden Dr. Çankaya, artık diş dizisi kütüphanesi ve bir bilgisayar programı sayesinde bu sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü söylüyor. Bu zamana kadar dişlerden alınan ölçü üzerinde ön çalışma yaptıklarını ve bu ön çalışmayı göstererek sonucu ifade etmeye çalıştıklarını söyleyen Dr. Çankaya, yine de bunun pek çok kişi için yeterli olmadığını, alçı bir modelde gördükleri dişlerin ağızlarına takıldığı zaman nasıl görüneceğini hayal edemediklerini belirtiyor.



Diş dizisi kütüphanesi sayesinde rahat bir diş estetiği mümkün…



Diş dizisi ve gülüşünden memnun olmayan kişilerin çeşitli açılardan ve mesafelerden fotoğrafı çekiliyor. Bu fotoğraflar bilgisayara aktarılıyor. Diş dizisi kütüphanesinden seçilen diş modeli bilgisayarda kişinin fotoğrafına monte ediliyor.



Diş dizisi kütüphanesinde pek çok şekil, form ve büyüklükte diş dizisi bulunduğunu söyleyen Dr. Özkan Çankaya, bunlar içinden kişinin yüzüne ve gülüşüne uygun olanı beraber seçtikten sonra bilgisayar programı sayesinde bu diş dizisinin kişinin gülen yüz fotoğrafına tatbik edildiğini belirtiyor. Elde edilen sonuca göre o diş dizisinin kişiye yakışıp yakışmadığı değerlendiriliyor. Gerekirse yeni diş dizilerinin denenmesi suretiyle en uygun ve estetik duran diş dizisi belirleniyor. Kişinin bu halini gösteren bir fotoğraf çıktısı elde ediliyor.



Uygulama sayesinde ağız yapısı ile uyuşmayan diş yapısına müsaade edilmiyor…



Bu teknik sayesinde kişilerin dişlerine estetik tedaviler yaptırmadan önce dişlerinin son halini görebileceklerini söyleyen Dr. Özkan Çankaya, hastaların tedavi öncesi ve esnasında yaşadıkları endişenin de önüne geçilmiş olduğunu sözlerine ekliyor. Uygulamanın en önemli özelliği; ağız yapısı ile uyuşmayan, başka kişilerde görülüp beğendiğimiz ancak kendimize olamayacak diş yapılarına müsaade etmemesi.

