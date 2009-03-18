Gülüşünüz içinize sinsin

Estetik olmayan gülüşünüz yüzünden, karşınızdaki kişinin bakışları konuşurken gözlerinizden ağzınıza mı kayıyor? O halde size en çok yakışacak, en doğal ve güzel gülüş için mutlaka estetik diş hekiminize başvurmalısınız.



Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerimizin, gülüşümüzün daha iyi veya daha kötü görünmesini sağlayacak yönde illüzyonlar yaratabildiğini söylüyor.



Gülüşünüzün sizi olduğunuzdan daha şişman, daha zayıf veya daha yaşlı gösterebileceğini biliyor muydunuz? Çekici bir gülüşe sahip olmadığınızı, dişlerinizin yüzünüze yakışmadığını düşünüyorsanız, konunun uzmanına başvurmanız gerekiyor. Günümüzde estetik diş hekimleri, teknolojinin sağladığı geniş imkânlardan yararlanarak geliştirdikleri sanatsal tekniklerle, diş estetiğinin önemine vakıf olan hastaları üzerinde adeta harikalar yaratıyorlar. Bırakın estetik diş hekiminiz, sizin yüzünüze en uygun gülümseyişi sizin için tasarlasın…



Yuvarlak yüzde geniş diş şişman gösterir



Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, gülüşümüzün, dış görünümümüzde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Uzman Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, “Dişler, gülüşünüzün daha iyi veya daha kötü görünmesini sağlayacak yönde illüzyonlar yaratabiliyor” dedi. Diş Hekimi Kışlaoğlu’na göre, örneğin uzun veya oval şekilli bir yüzünüz var ise, uzun dişler bu yüzü daha uzun gösterecektir. Diğer yandan yuvarlak yüzlü birine yapılan geniş dişler ise bu kişide yüzün daha şişman görünmesine sebebiyet verecektir. Orta hattı kaymış dişlere, çarpık dişlere, aralıklı dişlere veya sarı dişlere sahip kişilerde, muhatabın dikkati direkt gözlerden problemli ağza doğru kayar.



“Eğer yüzümüzde estetik yaptırmak istiyorsak, dişlerimizin ve gülüşümüzün yüz estetiğinde çok önemli bir yeri olduğunu unutmamamız lazım” diyen Çağdaş Kışlaoğlu, dişlere bazı estetik işlemler yaptırdıktan sonra yüzünüzde yaptıracağınız diğer işlemlerin daha iyi görünmesini sağlayacağını, hatta bazı durumlarda bu estetik işlemlere olan gereksinimin bile ortadan kalkacağını vurguladı. Kışlaoğlu, eğer doğuştan güzel bir gülüşe sahip değilseniz, gelişmiş estetik teknolojileri ve doğal dişe çok yakın malzemeler sayesinde kısa sürede güzel bir gülüşe sahip olabileceğinizi ifade etti.



Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, estetik diş hekimliği uygulamalarına kısaca şöyle değindi…



Diş beyazlatma, şeklinden memnun olduğumuz, ancak sarı renkte olan dişleri beyazlatma işlemidir. En koruyucu estetik tedavi olan diş beyazlatma işlemi sayesinde hekim kontrolünde dişler kısa sürede daha beyaz hale gelebiliyor.



Porselen laminalar ile gülüş dizaynı yapmak mümkün. Kişinin dişlerinde olan çapraşıklar, gereğinden fazla kısalık, aralık, beyazlatma ile giderilmeyecek kötü görünümlü renklenmeler veya güldüğünde yanlarda diş olmadığı için kara delik oluşuyorsa, gülüşü içe sinecek kadar güzel hale getirmek için başvurulan alternatif bir yöntem porselen lamina...



İmplant tedavileri ise eksik dişlerin yerine kök görevi görecek özel implant yerleştirerek bu yapının üzerine diş yapma işlemidir. İmplant tedavileri tek dişin eksik olduğu vakalardan, ağızda tüm dişlerin eksik olduğu vakalara kadar sabit ve takıp çıkarmalı olmayan diş kullanma imkânı sağlıyor.



Pembe estetik uygulamaları, diş eti üzerine yapılan bazı estetik uygulamalardır ve diş eti güldüğünde fazla görünen, yani “diş eti gülüşü” olan kişilere uygulanır.



Estetik dolgu uygulamaları, ağızda var olan çürükleri tedavi etmenin veya var olan eski amalgam diş dolgularını değiştirmenin güzel bir alternatifidir.

