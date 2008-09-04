'Gül'ün ziyareti iki ülke açısında önemli'

Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Rubel Hayrapetyan, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan'ı ziyaret edecek olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir adım teşkil edecek" dedi.



Hayrapetyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan-Türkiye maçından önce tüm hazırlıkları tamamladıklarını, herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını, herkesin bu maça hazır olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan'ı ziyaret edecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Hayrapetyan, ancak Ermenistan'da az da olsa bu ziyarete karşı çıkan kesimler olabileceğini ifade etti. Hayrapetyan, maçın dostluk ve kardeşlik havası içinde geçmesini temenni ettiklerini belirterek, maçın sonucuyla ilgili olarak da iyi oynayanın ve güçlü

olanın kazanmasından yana olduğunu kaydetti.



Bu arada futbol federasyonu yetkilileri, maçın oynanacağı 52 bin kişilik Hrazdan stadyumunun tamamının dolmasını beklediklerini belirtti. Şu ana kadar 12 bin biletin satıldığını bildiren yetkiller, Türk taraftarları için 2700 koltuğun ayrıldığını söyledi. Maçı izlemek için 100'den fazla yabancı, 60 da yerel gazetecinin akreditasyon yaptırdığı kaydedildi.



Maç öncesi ve sonrası için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten yetkililer, Türk milli takımının Erivan kent merkezinin biraz dışında bulunan Golden Palace Otelinde kalacağını da ifade etti.



GAZETELER



Öte yandan Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti Ermenistan'da bugün çıkan gazetelerde geniş yer buldu. Gazeteler, Gül'ün maçı izlemeye gelmesinin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün dün Erivan'daki temaslarından sonra netlik kazandığını yazdı. Haberlerde, Gül'ün ziyaretinin siyasi bir anlam taşımadığı, sadece sportif amaçlı olduğu belirtildi.

