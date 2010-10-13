'Gül'ün yurtdışı seyahatleri 20 milyar dolar katkı sağladı'

T24

‘Gül, keyifli patron’

Bir numaralarla görüşüyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çıktığı yurtdışı seyahatlerinde yanında birçok işadamı da bulunmaktaydı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ekonomi danışmanı Ahmet Ertürk, Gül’ün üç yıllık görev süresince onlarca ülkeye seyahatte bulunduğunu bunların yaklaşık 70’ine işadamlarıyla birlikte gittiğini söyledi.Ertürk, “Bu seyahatler Cumhurbaşkanı’nın 200 güne yakın mesaisine denk geliyor. Buralarda yapılan temaslar Türk ekonomisine 20 milyar dolara yakın katkı sağladı” dedi. Ertürk bu katkının ihracat, Türk işadamlarının yatırımları ya da bu ülkelerdeki şirketlerin Türkiye’ye yatırıma ikna edilmesiyle oluştuğunu anlattı. TMSF Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı’nın Ekonomi Başdanışmanı olan Ertürk, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği toplantıda soruları yanıtladı.Ertürk cumhurbaşkanının şu andaki görevi kendisine nasıl teklif etiğini şöyle anlattı:“TMSF’de görev süremin bitmesine yakın Cumhurbaşkanı bana bu görevi teklif etti. Ben de hem bir süre daha devlette görev yapmak istiyordum hem de artık operasyonel görevden çekilmek istiyordum. Çünkü kamuda operasyonel görev yapmak çok yorucu ve yıpratıcı. Cumhurbaşkanı’nın teklifi hem tercihlerimle uyuştu hem de benim için büyük bir onur oldu. Cumhurbaşkanı Gül bir patron olarak da son derece keyifli ve sağlam ilişki düzeyi olan bir insan.”Cumhurbaşkanı ile iş dünyası arasında bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Ertürk, Gül’ün DEİK, TUSKON ya da TİM’le birlikte düzenlenen gezilerine katılacak işadamlarının belirlenmesinde rol oynadığını anlatırken, “Gidilecek yerlerde iş yapmayı isteyen ya da hali hazırda iş yapan işadamlarına öncelik veriyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı’nın özellikle batı ülkelerindeki ziyaretlerinde büyük şirketlerin bir numaralı isimleriyle toplatılar yaptığını anlatan Ertürk, bu şirketleri yatırıma devat ettiğini kaydetti. Bu tarz bir ziyaretin en son New York’a yapıldığını hatırlatan Ertürk sırada Londra ve İsviçre’nin bulunduğunu söyledi.Ertürk, Orta Asya’da da Türkmenistan ve Kazakistan’a ziyaret planlandığını kaydetti.TMSF Başkanı’yken iş dünyasıyla kamu alacağını toplama önceliğiyle ilişki kurduğunun, şimdiyse onlara yeni fırsatlar yaratan bir görev üstlendiğinin hatırlatılması üzerine Ertürk, “Birinde sorunlar yumağını çözmeye çalışıyorsunuz. Diğerinde ise işadamının yatırımına vesile oluyorsunuz. Bu daha keyif verici” dedi.Ahmet Ertürk, Cumhurbaşkanı Gül’ün ekonominin genel seyri ve krizden çıkış sürecinde atılan adımları olumlu bulduğunu, ekonominin içinden gelen bir isim olarak da mali disipline son derece önem verdiğini sözlerine ekledi.