-Gül'ün veto ettiği kanun kabul edildi TBMM (A.A) - 17.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderdiği ''Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, yasanın oylamasına 293 milletvekili katıldı. Yasa; 55 ret oyuna karşılık 238 oyla kabul edildi. Yasa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Gül'ün geri gönderme gerekçeleri dikkate alınarak milletvekili emekli aylıklarıyla ilgili oranında yaptığı değişiklikle kabul edildi. Buna göre; milletvekili emekli aylıkları, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı emekli aylığı ödeneğinin yüzde 45'i oranında belirlenecek. Daha önceki yasada bu oran yüzde 60 olarak yer almıştı. Geçmiş dönemlerde iki yıldan az milletvekilliği yapmış ve milletvekili emeklisi olanlar da Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilişkilendirildi. Ayrıca yasada, geçmişte iki yıl makam temsil tazminatı ödenmiş, milletvekilli olduktan sonra 1 aylık maaşını alır almaz milletvekilliğinden emekli olanların ''İki yıllık süreye tabi olmadıkları''na açıklık getiriliyor. Milletvekilliği sona erenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanların emekli olduktan sonra 4 yıl süreyle primlerinin TBMM tarafından ödenmesi imkanı, 24. Dönem ile sınırlı tutulmayarak geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Düzenlemeyle, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve hak talep edilemeyecek.