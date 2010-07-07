-GÜL'ÜN UÇAĞI GECİKMELİ HAVALANDI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8 zirvesine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere, THY'ye ait özel uçakla 13.35'te Nijerya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan uçak, kısa süreli teknik sorun nedeniyle yaklaşık 15 dakika gecikmeli havalandı. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Esenboğa Havalimanı'ndan, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman ve öteki ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, bazı milletvekilleri, bilim adamları, gazeteciler ve çok sayıda iş adamı da Nijerya'ya gitti. Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan uçak, kısa süreli teknik sorun nedeniyle yaklaşık 15 dakika gecikmeli havalandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Meydan Nöbetçi Müdürü Kenan Kaymak, gazetecilerin soruları üzerine, ''sorunun küçük çaplı bir teknik sıkıntı'' olduğunu, önemli bir sorun olması durumunda uçağın hareket etmeyeceğini belirtti.