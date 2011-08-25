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Politika

Gül'ün TFF heyetini kabulü ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 21:45

-Gül'ün TFF heyetini kabulü ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, şike soruşturmasıyla ilgili genel ilkeler çerçevesinde bir konuşma yaptığı, herhangi bir isim ya da takım ismi zikretmediği bildirildi.  Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Gül'ün TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve beraberindeki heyeti dün Tarabya Köşkü'nde kabul ettiğini hatırlatarak, kabulde, şike soruşturmasıyla ilgili genel ilkeler çerçevesinde bir konuşma gerçekleştiğini söyledi.  Cumhurbaşkanı Gül'ün, herhangi bir isim ya da takım ismi zikretmediğini kaydeden Sever, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesine ilişkin kararın akşam saatlerinde açıklandığını ifade ederek, ''Cumhurbaşkanı Gül de Fenerbahçe ile ilgili kararı herkes gibi televizyondan öğrendi'' dedi. 

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