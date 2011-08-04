Gül’ün telefonu açıklamayı yarıda kesti

T24 - YAŞ kararlarını açıklamak üzere gazetecilerin karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı danışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Gül’den gelen telefon üzerine basın toplantısına ara verdi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili açıklama yapmak için basın mensuplarının karşısına geçti.



Sever açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelen telefon herkesi şaşırttı.



Telefonu Ahmet Sever'e uzatan korumanın "Cumhurbaşkanı arıyor" dediği anlaşıldı.



Cumhurbaşkanı Gül ile bir süre görüşen Danışman Sever, daha sonra açıklamasını tekrar etti.







