Gül'ün tek kişilik makam aracı

T24-



Çırağan Sarayı’nın deniz tarafındaki bahçesinde bir süre I-Real’ı kullanan Gül’e, basın mensupları "Bu araç İstanbul trafiğine çözüm olabilir mi?" diye sordu. Aracın İstanbul, New York ve Londra trafiğinde kullanılabileceği söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan, Toyota’nın Başkanı Fujio Cho’ya bu aracın yatırımını İstanbul’da yapması önerisinde bulunmasını istedi. Topbaş’ın, İstanbul’un trafik sorununu çözdüklerini söylemesi üzerine Gül, "Bununla parkta mı gezeceğiz?" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Prens Tomohito Mikasa Çırağan Sarayı’nda ikili görüştü. Balkondan bir süre İstanbul Boğazı’nı seyreden Gül ve Mikasa, bahçedeki "Ecocar Sergisi"ni gezip buradaki, Toyota’nın hibrid otomobili "Prius" ile Mitsubishi’nin elektrikli otomobili "Miev" hakkında bilgi aldı.



TARİHTEN GELEN SEMPATİ VAR

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Japonya hükümeti tarafından ilan edilen "2010 Türkiye’de Japon Yılı" etkinliklerinin Çırağan Sarayı’ndaki açılış törenine katıldı. 2003 yılında, Japonya’da Türk Yılı düzenlendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin her bakımdan geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. İki ülkenin birbirine tarihten gelen sempatisi, yakınlığı ve benzerliği olduğunu belirten Gül, Japonya’nın Türkiye’de en güzel şekilde tanıtılacağını söyledi. Japonya’nın, Asya’nın doğu ucunda, Türkiye’nin ise Asya’nın batı ucunda yer aldığını belirten Gül, iki ülkenin de kendi değerlerini çağdaş değerlerle birleştirdiğini söyledi. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin, kültürel faaliyetlerin artmasına çok önem verdiklerini belirten Gül, "Japonya yılı dolayısıyla Türkiye’de bir yıl boyunca bir çok faaliyet gerçekleştirilecek. Bu faaliyetleri Cumlhurbaşkanı olarak himayeme aldım" dedi.



ERTUĞRUL FACİACI DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLDU

Japon yılının Ertuğrul Faciası’nın 120’nci yıldönümüne rastladığını belirten Gül, Ertuğrul Faciası’nın tarihimizde çok acı bir olay olduğunu bu olayın iki ülkenin dostluk bağlarını geliştirdiğini söyledi. Türkiye ile Japonya arasındaki kuvvetli bağın her iki ülkede de çok iyi bilindiğini belirten Gül, "İki ülke arasındaki ilişkilerin her bakımdan geliştirilmeye ihtiyacı var. İki ülke arasında bu potansiyel var. Japon firmaların hala Türkiye’yi tam keşfedemediği kanaatindeyim. İki ülke arasında bir çok alanda daha çok yapılacak iş var. Türkiye, Japon firmalarına çok büyük avantaj da sağlamakta" diye konuştu.



İki ülke arasında turizm alanında istikrarlı büyüme olduğunu ancak hala rakamların tatmin edici düzeyde olmadığını söyleyen Gül, Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel bakımdan zengin olduğunu ve Japonların bu konulara ne kadar önem verdiğini yakından bildiğini söyledi.



ÖZAL, JAPONLARI KURTARDI

Açılışta konuşan Japonya Prensi Tomohito Mikasa da, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin Ertuğrul Faciası ve sonrasında yaşananlarla başladığını anlatarak, Ertuğrul faciasından 95 yıl sonra İran ve Irak savaş sırasında Tahran'da çaresiz kalan Japonların, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatıyla uçakla alındığını anımsattı. Türkiye’nin Japonya’ya dostluk gösteren en önemli ülkelerden olduğunu da belirten Mikasa, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi dileğinde bulundu. 2010 Türkiye’de Japonya Yılı Yürütme Kurulu Başkanı ve Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Fujio Cho da iki ülke arasındaki ilişkilerin, dünya barışana katkıda bulunacağını da söyledi.



Törende konuşmaların ardından Japon soprano Michie Nakamaru, mini bir konser verdi.

Cumhurbaşkanı Gül ve Japon Prens Tomohito Mikasa, konserin ardından salondan ayrılıken, programda daha sonra gerçekleştirilecek Japon modacı Hanae Mori’nin defilesine katılacak makenlerle fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkını Gül, törenin ardından, saat 21.00 sıralarında özel ANA uçağı ile Ankara’ya gitti.