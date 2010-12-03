-GÜL'ÜN SİMİT VE PEYNİR İKRAMI İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Dolmabahçe Bahçesi'nde simit ve kaşar peyniri eşliğinde çay içen ve üzüm yiyen Gül, zaman zaman heyettekilere de ikramda bulundu. Gül, Swissotel'de düzenlenen Uluslararası İşbirliği Platformu toplantısının açılışının ardından Dolmabahçe'ye geçti. Burada Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde cuma namazı kılan Cumhurbaşkanı Gül'e, Özel Kalem Müdürü Avni Karslıoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra beraberindeki heyetle yürüyerek, caminin yan tarafındaki Dolmabahçe Çay Bahçesi'ne geçti. Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da boğaza karşı oturan Gül, beraberindeki heyetle sohbet etti. Simit ve kaşar peyniri eşliğinde çay içen ve üzüm yiyen Cumhurbaşkanı Gül, zaman zaman heyettekilere de ikramda bulundu. Abdullah Gül, gazetecilere de ''Sizlere de ikram edeceğim ama elleriniz dolu'' diye seslendi. Bir gazetecinin ''Uzun zamandır boğaz keyfi yapmıyordunuz sanırım'' sözleri üzerine Gül, ''Bugün denk geldi, hava güzel olunca...'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait tekneyle Tarabya Köşkü'ne geçti. Bu arada Cumhurbaşkanı Gül'ü izleyen basın mensuplarına da görev sonunda simit, kaşar peyniri ve çay ikram edildi.