Gül'ün küçük oğlu internette pastırma satıyor

T24- Cumhurbaşkanı Gül’ün Harvard’ı kazanan oğlu Mehmet Emre Gül’ün, internetten gıda satışı işine başladığı bildirildi. Gül, sitede sucuk ve pastırma gibi yöresel ürünler satıyor.

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu yıl Harvard’da okumaya hak kazanan oğlu Mehmet Emre Gül, “memlekettengelsin.com” isimli internet sitesinde yöresel ürünler satmaya başladı.

Sözkonusu sitede 200’e yakın ürünün satışının yapıldığı öğrenildi.

Bu ürünler arasında Gül’ün memleketi Kayseri’den sucuk, pastırma, mantı, fıstıklı sarma ve salça da bulunuyor.

Sitede peynir, dondurma, su böreği gibi ürünlerin satışı da yapılıyor.





Gül’ün üniversiteye başlaması nedeniyle işlerle Genel Müdür Bahadır Turanlı'nın ilgilendiği belirtildi.



Mehmet Emre Gül "adresimegelsin.com"la sanal alemde alışveriş hayatına girmişti.



Gül, bir dönem de Ankara’daki alışveriş merkezlerinde “soslu haşlanmış mısır” satışı yapmıştı.