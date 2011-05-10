-GÜL'ÜN KORUMALARINA ''GLOCK'' TABANCA İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Cumhurbaşkanlığı korumaları 360 adet Glock tabanca siparişi verdi. Glock 19 Gen 4 modelini tercih eden korumalar, tabancaları bir ay içerisinde teslim alacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'i kabul etti. Abdullah Gül, Artis Pabriks ile ''10. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı''nın (IDEF'11) düzenlendiği TÜYAP Beylikdüzü'nde görüştü. Görüşme, bir süre görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül, fuar alanındaki stantları gezerken, Alp Havacılık'ın, Pratt & Whitney Firmasına, F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) motoru F135 için ilk ''titanyum bütünleşik kanatlı fan rotoru'' teslimatına ilişkin törene katıldı. Gül, tören kapsamında, teslimat dolayısıyla hatıra imzası attı. Fuardaki stantları ziyareti sırasında Gül, TAI'nin geliştirdiği insansız hava aracı ANKA'nın da aralarında bulunduğu çeşitli cihazlarla ile ilgili bilgi aldı. -KORUMALARA GLOCK MARKA TABANCA- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Glock tabancanın standına da uğradı. Cumhurbaşkanlığı korumaları 360 adet Glock tabanca siparişi verdi. Glock 19 Gen 4 modelini tercih eden korumalar, tabancaları bir ay içerisinde teslim alacak.