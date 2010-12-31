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Politika

GÜL'ÜN KONUŞMASINA KÜRTÇE TERCÜME DİYARBAKIR (A.A)

31 Aralık 2010 16:37

-GÜL'ÜN KONUŞMASINA KÜRTÇE TERCÜME DİYARBAKIR (A.A) - 31.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kürtçe yayın yapan TRT 6'da 2 günlük Diyarbakır gezisiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gül, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra, müzeye dönüştürülen Cahit Sıtkı Tarancı'nın yaşadığı tarihi konağa geldi. Cumhurbaşkanı Gül, burada Kürtçe yayın yapan TRT 6'nın canlı olarak yayınladığı Rojev (Gündem) adlı programda iki günlük Diyarbakır gezisini değerlendirdi.  ''Bütün vatandaşlarımı buradan içtenlikle muhabbetle kucaklıyorum'' diyerek konuşmasına başlayan Gül, Diyarbakır'ın tarihi boyunca çok önemli bir merkez olduğunu, sadece Anadolu'nun değil, Ortadoğu'nun da çok önemli bir merkezi, Doğunun kapısı, büyük bir şehir olduğunu söyledi. Gül'ün konuşması TRT 6'da Kürtçe tercüme edildi.

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