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Politika

Gül'ün Kayseri ziyareti iptal ANKARA (A.A)

10 Eylül 2011 14:28

-Gül'ün Kayseri ziyareti iptal ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçirdiği gripal enfeksiyon nedeniyle Kayseri ziyaretinin iptal edildiği, hafta içi Tekirdağ ve Kırklareli'ye yapmasının öngörüldüğü ziyaretlerin ertelendiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, hafif bir gripal enfeksiyon geçiriyor ve İstanbul'da dinleniyor. Bu nedenle Gül'ün bugünkü Kayseri ziyaretinin iptal edildi, hafta içi Tekirdağ ve Kırklareli'ye yapmasının öngörüldüğü ziyaretler de ertelendi.

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