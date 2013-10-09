Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i resmi törenle karşıladı. Tören sırasında Gül'ün işitme cihazı ilk kez görüntülendi.
Çankaya Köşkü'nde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşlarının çalındığı törende Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Türkçe 'Merhaba asker' diyerek tören kıtasını selamladı. Törende ayrıca bir ilk yaşandı. HDN Ankara Bürosu fotomuhabiri Selahattin Sönmez, Cumhurbaşkanı Gül'ün kulağındaki rahatsızlık nedeniyle kullandığı işitme cihazını ilk kez görüntüledi.
Sol kulağından ameliyat olmuştu
Geçtiğimiz Haziran ayında, Abdullah Gül'de sensörinöral işitme kaybı rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmış ve Gül'ün ameliyatla iç kulağından beynine kadar uzanan bir işitme cihazı takılmıştı.
Gül, işitme kaybı sebebiyle, o dönemdeki ziyaretlerini iptal etmişti.