Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i resmi törenle karşıladı. Tören sırasında Gül'ün işitme cihazı ilk kez görüntülendi.

Çankaya Köşkü'nde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşlarının çalındığı törende Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Türkçe 'Merhaba asker' diyerek tören kıtasını selamladı. Törende ayrıca bir ilk yaşandı. HDN Ankara Bürosu fotomuhabiri Selahattin Sönmez, Cumhurbaşkanı Gül'ün kulağındaki rahatsızlık nedeniyle kullandığı işitme cihazını ilk kez görüntüledi.