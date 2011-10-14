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Gül'ün Hakkari ziyareti basından gizli tutuldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül basından gizlenen bir programla Hakkari Yüksekova'daki sınır bölgelerine bir denetim ziyareti gerçekleştirdi.

14 Ekim 2011 03:00


T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül basından gizlenen bir programla Hakkari Yüksekova'daki sınır bölgelerine bir denetim ziyareti gerçekleştirdi.

Gül'den çok gizli Hakkari ziyareti

Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti, basından gizli tutuldu. Gül'ün ziyareti sırasında yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de hazır bulundu.


Sabah saatlerinde özel uçakla Van'a giden Gül, burada Garnizon Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren Gül, Yüksekova'daki bir birlikte sancak törenine katıldı.


Cumhurbaşkanlığı kaynakları, başka sınır birliklerini de ziyaret edecek Gül'ün programının, “moral gezisi” niteliği taşıdığını ifade etti.





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