Gül'ün Hakkari ziyareti basından gizli tutuldu



T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül basından gizlenen bir programla Hakkari Yüksekova'daki sınır bölgelerine bir denetim ziyareti gerçekleştirdi.





Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti, basından gizli tutuldu. Gül'ün ziyareti sırasında yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de hazır bulundu.



Sabah saatlerinde özel uçakla Van'a giden Gül, burada Garnizon Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren Gül, Yüksekova'daki bir birlikte sancak törenine katıldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, başka sınır birliklerini de ziyaret edecek Gül'ün programının, “moral gezisi” niteliği taşıdığını ifade etti.











