Cumhurbaşkanı Gül'ün hacdan ilk ihramlı fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hacda çekilmiş ihramlı fotoğrafı twitter'da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, haccın çok büyük bir heyecan, bir tecrübe, kendini gözden geçirme ve bir muhasebe meydanı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Mekke Din Hizmetleri Ateşeliği'nde Türk hacılarla bir araya gelen Gül, "Eminim ki bu vesileyle herkes çok güzel dileklerde, dualarda bulunmuştur. Memleketimiz için bütün insanlık için. En güzel temennilerin yeri burasıdır" dedi

Gül'ün hacda çekilmiş ihramlı fotoğrafı twitter'da paylaşıldı.