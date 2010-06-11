Gül'ün Google ve Youtube talimatı

T24- Twitter’da güncel konularla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Gül, internetteki yasakları doğru bulmadığını yazdı. Gül, “Google ve YouTube’un kapatılmasına karşıyım. Bu konuda talimat verdim” dedi.

Bir süredir devlet işlerinden kalan zamanlarını twitter'da değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine yönelik soruları da burada yanıtlıyor.

Dün akşam “Hepinize iyi akşamlar. Yoğun gündem nedeniyle epey zamandır kendim yazamadım” diye yazan Cumhurbaşkanı Gül, YouTube ve Google yasağından terörle mücadeleye, klasik müzikten Türkçe’nin önemine kadar pek çok konudaki fikirlerini paylaştı.

İnternetteki yasaklara karşı olduğunu söyleyen Gül, “Youtube ve Google konusunda çok fazla şikâyet olduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşlerimi daha önce birkaç kez sizlerle ve paylaştım. Kesinlikle kapatılmalarına karşıyım. Bu konuda çözüm için ilgili birimlere talimat verdim. Gerekirse yasa değişikliği yapılmasını da istedim.”

'TAŞ ATAN ÇOCUKLAR İÇİN TAKİPTEYİM'

Cumhurbaşkanı Gül, taş atan çocuklarla ilgili düzenlemeye de değindi.

Gül, şunları yazdı: “Taş atan çocuklar konusunda da düşüncelerimi daha önce paylaşmış ve o zamanlar gerekli talimatları da vermiştim. Meclis’te yasa tasarısı hazırlandı. Komisyonda bazı farklı görüşler çıktığı için uzadığını biliyorum. Ama yakından takip ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Gül, görevde olduğu sürece bütün illeri ziyaret etmeyi planladığını da twitter'daki sayfasından duyurdu.

TÜRKÇE OLİMPİYATLARI

Gül, yurtdışındaki Türk okullarında eğitim gören öğrencilerin katılımıyla yapılan Türkçe olimpiyatlarını ilgiyle izlediğini de belirtti.

'EN ÖNEMLİ BESTECİLERDEN'

Abdullah Gül, "Adem'in yakarışı" eserinin dünya prömiyerini İstanbul'da icra eden Estonyalı Arvo Part için de "Çağımızın en önemli bestecilerinden biri" dedi.