-GÜL'ÜN GABON GEZİSİNDE GAZETECİ PROTESTOSU LİBREVİLLE (A.A) - 25.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki Afrika ülkesini kapsayan ziyaretinin ikinci durağı Gabon'da resmi temaslarına başladı. Gül, başkent Libreville'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ve Gabon'un milli marşlarının çalınmasının ardından Gül ve Ondimba, kendilerine ayrılan platformda yerlerini aldılar ve tören kıtasının geçidini izlediler. Her iki ülke heyet üyelerinin takdim edilmesinin ardından Gül ve Ondimba baş başa görüşmeye geçti. Bu sırada diğer heyet üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmelerinin engellenmek istenmesi üzerine bir süre tartışma yaşandı. Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk tartışmaların ardından binaya girebildi. Gül ve Ondimba'nın baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşme sırasında, Türkiye ile Gabon Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması, Hükümetlerarası Askeri Çerçeve İşbirliği Anlaşması, Türkiye ile Gabon Arasında Diplomatik Pasaportlara Vize Muafiyeti Anlaşması, Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Savunma Bakanlıkları Arasında Niyet Beyanı imzalandı. Heyetlerarası görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısını Türkiye'den gelen gazetecilerden sadece 4 kameramanın izleyebileceğinin bildirilmesi üzerine Türkiye ve Gabon yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, ortak basın toplantısını Türk gazetecilerin tamamının izlemesi, kameramanların yanı sıra köşe yazarları ve muhabirlerin de yerlerini alması gerektiğini iletti. Gabonlu yetkililerin ikna olmaması üzerine Türk gazeteciler, ortak basın toplantısını beklemeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı terk etti.